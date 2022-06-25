Yeni nesil Yeşilçam: Ah Nerede 1. bölüm 2. fragmanı: Zehra, çapkın Ferit'in hakkından gelecek...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ah Nerede, dizi olarak Star TV ekranlarına uyarlanıyor Başrollerinde Oktay Çubuk ve Nil Keser'in yer aldığı Ah Nerede dizisinin 2. fragmanı da yayınlandı.

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un üstlendiği Yeşilçam'ın efsane filmi Ah Nerede, yazlık dizi olarak Star TV ekranlarına uyarlanıyor.

Başrollerinde Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Hulusi Kentmen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Ah Nerede filminin dizi uyarlaması, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin kaleme aldığı Ah Nerede dizisi için geri sayım devam ediyor.

Yaz aylarında Star TV'de seyirciyle buluşacak olan Ah Nerede dizisinin çekimleri mayıs ayında başlamıştı.

Başrollerinde Oktay Çubuk ve Nil Keser'in yer aldığı 10. Ev imzalı Ah Nerede dizisinin 1. bölüm 2.fragmanı da yayınlandı.

Ah Nerede 1. Bölüm 2. Fragman VİDEO

Ah Nerede ilk bölümde neler olacak

Bursa’nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu ‘nun üniversite okumaları için İstanbul’a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar.

Burçak, Nihal, ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit’in kalbini kıracaklardır.