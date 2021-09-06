Herkesin merakla beklediği Yasak Elma dizisi 5. sezon için sete çıkarken, yeni tanıtım ise yayınlandı. Diziye katılan yeni oyuncular dikkati çekerken, ayrılanlar ise seyirciyi üzdü. İşte yeni sezon..

Başrollerinde Berk Oktay, Şevval Sam, Eda Ece gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, 5 sezon boyunca başarısını sürdürdü.

Ekrana gelen her bölümde seyircisinden tam not alan dizinin yeni sezon çekimleri ise kısa bir süre önce başladı.

Her sezon ayrı bir konu ve oyuncularla ekrana gelen Yasak Elma, 2021-2022 sezonunda da bomba gibi esecek.

Ayrılan oyuncuların yerini yenileri alırken, "Eda ve Ender" karakteri dizideki değişmez yerini bu sezonda da koruyacak.

İşte Yasak Elma'nın 5. sezon tanıtımı..

Yeni oyuncular, yeni hikayeler: Yasak Elma'nın 5. sezon tanıtımı yayınlandı VİDEO

YASAK ELMA'DAN AYRILANLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali ile Şafak Pakdemir'in canlandırdığı Zehra’nın patlamada öldüğü diziden Gülenay Kalkan'ın canlandırdığı Feride karakteri ise şehri terk ederek ayrıldı.

Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya ise senaryo gereği yurt dışına taşınarak, diziden ayrıldı.