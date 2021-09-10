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    Yeni oyuncularla dönüyor: Yasak Elma'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı

    4 sezon boyunca ekranda fırtına gibi esen Yasak Elma, 5. sezonu ile seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü için geri sayım başlarken, 5. sezonun ikinci fragmanı ise görücüye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 12:35
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    Yeni oyuncularla dönüyor: Yasak Elma'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı

    Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Melisa Doğu gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, 5. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

    Geçtiğimiz sezona damga vuran dizi, sezon finali öncesi ve sonrasında bazı oyuncularla yollarını ayırdı.

    Yeni sezona yeni oyuncular ve hikayelerle devam edecek olan dizinin, yeni sezon 2. fragmanı ise yayınladı.

    İşte Yasak Elma yeni sezon 2. fragmanı..

    Yasak Elma'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı VİDEO

    Yeni oyuncularla dönüyor: Yasak Elma nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı #1

    YASAK ELMA'DAN AYRILANLAR

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali ile Şafak Pakdemir'in canlandırdığı Zehra’nın patlamada öldüğü diziden Gülenay Kalkan'ın canlandırdığı Feride karakteri ise şehri terk ederek ayrıldı.

    Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya ise senaryo gereği yurt dışına taşınarak, diziden ayrıldı.

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