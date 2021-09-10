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Yeni oyuncularla dönüyor: Yasak Elma'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı

Yeni oyuncularla dönüyor: Yasak Elma'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı

4 sezon boyunca ekranda fırtına gibi esen Yasak Elma, 5. sezonu ile seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü için geri sayım başlarken, 5. sezonun ikinci fragmanı ise görücüye çıktı.