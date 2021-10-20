Yeni sezon tarihi belli oldu! İşte Çağatay Ulusoy'lu Yeşilçam'ın 2. sezon tarihi

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu BluTV'nin ilk dönem projesi Yeşilçam'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeşilçam'ın 2. sezonunun ilk 5 bölümü, 28 Ekim'de izleyicilerle buluşacak.

Senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleme aldığı, başrollerini Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Blu TV'nin sevilen dizisi Yeşilçam'ın yeni sezonu, hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yüksek bütçeli prodüksiyonuyla dikkat çeken ve Yeşilçam'ın yükseliş dönemi olan 1960'lı yıllarda geçen dönem dizisi olan Yeşilçam'a, yeni sezonda Bige Önal, Muhammet Uzuner, Kanbolat Görkem Arslan ve Hilmi Cem İntepe dahil oluyor.

Geçmişin nostaljik ruhunu aşk ve heyecan duygularını merkezine yerleştirerek taşıyan Yeşilçam dizisinin ikinci sezonunun ilk 5 bölümü, 28 Ekim'de Blu TV'de hayranlarıyla buluşacak.

İlk sezonda olduğu gibi 10 bölüm olarak çekilen 2. sezonun son 5 bölümü ise kasım ayında izleyicisiyle buluşacak. Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Semih Ateş karakterinin yanındaki gizemli kadının sırrı da Yeşilçam'ın yeni sezonunda çözülecek.

YEŞİLÇAM 2. SEZON KONUSU

Hayatını sinemaya adamış Semih Ateş'i, daha da zorlu bir mücadelenin beklediği dizide hikâye 1969 yılının sonları, 1970'li yılların başından itibaren devam ediyor.

Hayatın çok daha hızlı aktığı, eğlence ve entrikanın ön planda olduğu bir dönemde geçecek yeni sezonda izleyicileri renkli ve fırtına dolu bir dünya bekliyor.

Tüm dengelerin değiştiği sezonda Semih'in yanındaki gizemli kadın (Bige Önal) soru işareti yaratırken, Reha'nın (Yetkin Dikinciler) Hakan'a (Bora Akkaş) olan iş teklifi ve Mine'nin (Selin Şekerci) şarkı söylediği sahne ilgi çekiyor.

YEŞİLÇAM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Eastern Sunrise'ın üstlendiği Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy (Semih), Afra Saraçoğlu (Tülin), Selin Şekerci (Mine), Ayta Sözeri (Kuvvet), Güngör Bayrak (Belkis), Yetkin Dikinciler (Reha), Nilüfer Açıkalın (Adviye), Özgür Çevik (İzzet), Bora Akkaş (Hakan), Selin Kahraman (Aysel), Altan Erkekli (Mümtaz), Ercüment Fidan (Belkıs'ın koruması), Nurcan Şirin (Nebahat), Onur Bilge (Vehbi), Efe Tunçer, Devrim Nas, Bige Önal, Muhammet Uzuner, Kanbolat Görkem Arslan, Hilmi Cem İntepe gibi isimler yer alıyor.

Bige Önal, Muhammet Uzuner, Kanbolat Görkem Arslan ve Hilmi Cem İntepe gibi sevilen isimlerin hayat vereceği yeni karakterlerin hikayeye nasıl yön vereceği merakla beklenirken, bu ışıltılı dünyada izleyiciyi pek çok sürpriz bekliyor.