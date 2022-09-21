Petrol
91.94
1.46%
Euro
18.195
-0.32%
Dolar
18.3287
0.05%
Altın
987.1
0.72%
Borsa
3277
0.00%
Bitcoin
356.854
0.89%
BTXN Coin
8.05
5.36%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Yeni sezona damga vuracak...Aldatmak dizisinin ilk bölüm fragmanı beklentiyi artırdı!

    ATV yeni sezonuna bomba gibi bir diziyle giriş yapacak. İşte, Aldatmak dizinin ilk bölüm fragmanı...
    • 21.09.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni sezona damga vuracak...Aldatmak dizisinin ilk bölüm fragmanı beklentiyi artırdı!

    ATV'nin iddialı dizisi "Aldatmak" için geri sayım başladı...

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği  Aldatmak, güçlü hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek.

    Heyecanla beklenen "Aldatmak" dizisinin ilk bölümü 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak.

    Senaryosunu Yıldız Tunç'un yazıp, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı Aldatmak dizisinde adliyedeki otoritesini evde de devam ettiren Güzide, eşi Tarık ve çocuklarının hikayesi anlatılıyor.

    22 Eylül Perşembe akşamı ATV’de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Aldatmak dizisinin 1. bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

    İşte, yeni diziden ilk fragman!

    Aldatmak 1.bölüm 2.fragman

    Yeni sezona damga vuracak...Aldatmak dizisinin ilk bölüm fragmanı beklentiyi artırdı! #1


    20 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları...
    Medya

    20 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları...

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Kocaeli'de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler
    3. Sayfa

    Kocaeli'de tente kumandası yüzünden tamirciyi dövdüler

    Görüş Bildir