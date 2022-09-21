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- Yeni sezona damga vuracak...Aldatmak dizisinin ilk bölüm fragmanı beklentiyi artırdı!
Yeni sezona damga vuracak...Aldatmak dizisinin ilk bölüm fragmanı beklentiyi artırdı!
ATV yeni sezonuna bomba gibi bir diziyle giriş yapacak. İşte, Aldatmak dizinin ilk bölüm fragmanı...
- 21.09.2022 - 15:43
- Güncelleme : 21.09.2022 - 15:44
ATV'nin iddialı dizisi "Aldatmak" için geri sayım başladı...
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, güçlü hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek.
Heyecanla beklenen "Aldatmak" dizisinin ilk bölümü 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak.
Senaryosunu Yıldız Tunç'un yazıp, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı Aldatmak dizisinde adliyedeki otoritesini evde de devam ettiren Güzide, eşi Tarık ve çocuklarının hikayesi anlatılıyor.
22 Eylül Perşembe akşamı ATV’de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Aldatmak dizisinin 1. bölüm 2.fragmanı yayınlandı.
İşte, yeni diziden ilk fragman!
Aldatmak 1.bölüm 2.fragman