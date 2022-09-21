Haberler

Medya Haberleri

Yeni sezona damga vuracak...Aldatmak dizisinin ilk bölüm fragmanı beklentiyi artırdı!

Yeni sezona damga vuracak...Aldatmak dizisinin ilk bölüm fragmanı beklentiyi artırdı!

ATV yeni sezonuna bomba gibi bir diziyle giriş yapacak. İşte, Aldatmak dizinin ilk bölüm fragmanı...