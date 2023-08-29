Yeni sezona ramak kala...Kızılcık Şerbeti'nde flaş gelişme! Mahkeme kararı... Yeni sezonu dört gözle beklenen Kızılcık Şerbeti dizisi için mahkeme yeni bir karar verdi.

ensonhaber.com

Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezona hazırlanıyor.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, eylülde ekranlarda...

Dizi, geçen sezonda altığı RTÜK cezasıyla gündeme damga vurmuştu.

Oyuncu Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan itildiği sahneye kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti.

Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. sezon çekimleri başlamak üzereyken sete güzel bir haber geldi.

Cezalar iptal

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Avukat Hakan Ayranpınar’ın temsil ettiği Gold Film karara itiraz etti.

Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film'in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.