Yeni Sihirli Annem dizisi oyuncuları kimler? Sihirli Annem yeni versiyonu ne zaman başlayacak?

2000'li yılların en sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem, yıllar sonra tekrar çekiliyor. Bir dijital yayın platformunda yeniden çekilecek olan dizi merak konusu oldu.

27 Şubat 2003 tarihinde ilk bölümü yayınlanan ve 2012'de final yapan Sihirli Annem dizisinin tekrar çekileceği duyuruldu.

Bu gelişmeyle birlikte dizinin sevenleri Sihirli Annem ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede yayınlanacak gibi sorulara yanıt arıyor.

SİHİRLİ ANNEM KONUSU

Sihirli Annem, senaryosu Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır.

YENİ SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

Sihirli Annem dizisinin tekrar yayın hayatına başlayacak olmasıyla birlikte oyuncu kadrosu da merak edilmeye başladı. Yeni kadrosuyla ekranlara hazırlanan Sihirli Annem dizisinin kadrosunda eskiye dair hiçbir oyuncunun olmayacağı öğrenildi.

Sihirli Annem oyuncuları, sosyal medya hesaplarından bir duyuru yaparak, yeni çekilecek olan dizinin kadrosunda bulunmadıklarını belirtti.

Konu olarak aynı devam edecek olan dizide açıklanan son bilgilere göre Betüş rolünü Açelya Topaloğlu, Sadık rolünü ise Emre Altuğ canlandıracak.

Dudu rolüyle hafızalara kazınan Nevra Serezli'nin yerine ise Nergis Kumbasar oynayacak.

Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'a ise Lale Başar hayat verecek.

Betüş'ün yakın arkadaşı ve komşuları Suzan rolünü Hande Katipoğlu canlandırırken eşi Avni'yi ise Bülent Seyran oynayacak.

Sihirli Annem dizisinin çocukları Çilek, Cem, Ceren, Toprak veTuğçe ile ilgili ise henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sihrli Annem Exxen adlı dijital programda yeni oyuncularla yeniden başlayacak. Sihirli Annem dizisinin tam olarak ne zaman başlayacağı belli olmasa da 2021 yılında yayınlanacak.