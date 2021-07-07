Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları

2018 yılı yapımı Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi, beyazperdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo'nun oturduğu macera ve aksiyon türlerindeki Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi 7 Temmuz Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadelenin anlatıldığı filmde, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. gibi isimler yer alıyor.

Macera ve aksiyon türlerde film sevenler, Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filminin konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

Peki Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu ve oyuncuları...

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ KONUSU

Avengers: Sonsuzluk Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu ediyor.

Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır.

Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir.

İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır...

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI