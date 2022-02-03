Yer Gök Aşk'ın Bade'si öyle böyle değişmedi! Gören aynı kişi olduğuna emin olamıyor...

Yer Gök Aşk'ın Bade'si öyle böyle değişmedi! Gören aynı kişi olduğuna emin olamıyor...

2010-2013 yılları arasında yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde oynayan Tuvana Türkay, şimdilerde bambaşka biri oldu. Bazı yaptığı çıkışlar ve şarkıları ile konuşulan Türkay, güzelliğiyle nefes kesiyor.

Yer Gök Aşk, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta yayınlandı ve yönetmen koltuğunda Canan Çelik oturdu.

Senaryosunu Eylem Canpolat, Sema Ergenekon ve Berfu Ergenekon üstlenirken, dizi güzel bir aşk hikayesini anlattı.

FOX'un o dönem sevilen dizisi olan Yer Gök Aşk'ın başrollerinde; Birce Akalay, Burak Hakkı, Murat Ünalmış, Melisa Aslı Pamuk, Tuvana Türkay ve Işıl Yücesoy gibi isimler yer aldı.

Bu isimlerden Tuvana Türkay, Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Yusuf Hancıoğlu karakterine aşık bir kadın olan Bade'yi oynuyordu.

İnatçı ve hırslı bir kadına hayat veren Tuvana Türkay, bu dizi sayesinde çıkış yaptı ve güzelliği ile adından söz ettirdi.

Tuvana Türkay daha sonra birçok projede yer alırken, şimdilerde çıkardığı şarkılarla anılmaya başladı.

Güzel sesi ve şarkıları dışında yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme gelen oyuncu, yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.

YER GÖK AŞK'IN BADE'Sİ BAMBAŞKA OLDU

Sosyal medyanın aktif ve cesur paylaşımları ile adından söz ettiren isimlerinden olan Tuvana Türkay, yıllar içinde bir hayli değişti.

Yüzüne ufak tefek estetik işlemler yaptırdığı görülen Türkay, şimdilerde en güzel ve en çekici oyuncular arasında yer alıyor.

Estetik yaptırdığına dair yorumlara cevap veren ve bunları saklama gereği duymayan Türkay, hayranları tarafından beğeniliyor.

Yasak Elma'da yer aldığı sıralarda oynadığı Leyla karakteri ile adından söz ettiren oyuncu, "Her hali güzel" yorumlarını sıklıkla alıyor.

Oyuncu 2017 yılında Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda estetikleri hakkında, "Hiç önemsemediğim ve kesinlikle saklanmayacak kadar basit bulduğum bir konu. Hatta, “Burnumu yaptırdım” diye çocuk gibi sevinerek söylediğimi hatırlıyorum." demişti.