Yerel gazeteler ilanlara yapılan zamla nefes alacak

Basın İlan Kurumu, yerel gazetelere verilen resmi ilanlara yüzde 58,73'ten yüzde 100'e varan zam yaptı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından teklif edilen Resmi İlan Fiyat Tarifesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 13 Aralık 2022 tarihli ve 32042 sayılı nüshasında yayınlandı.

Gazetelerin resmi ilan karşılığında devlet kurumları başta olmak üzere ilgili yerlerden alacağı ücrete yüzde 58,73 ile yüzde 100 zam yapıldı.

Önümüzdeki yıl yürürlükte

Söz konusu tarife, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Sütun santimi 50 bin adedin altındakiler için 70 TL

Cumhurbaşkanınca onaylanan yeni Resmi İlan Fiyat Tarifesine göre resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için KDV hariç 70 Türk Lirası olarak ücretlendirilecek.

Tirajı 50 bin adedi geçenler için sütun santimi 100 TL

Söz konusu resmi ilan bedeli, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 100 Türk Lirası'ndan hesaplanacak.

Yüzde 100 zam

Böylece 2023 yılı için Resmi İlan Fiyat Tarifesinde, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için yüzde 100 diğer gazeteler için ise yüzde 58,73 artış sağlanmış oldu.

Temmuz ayından itibaren satışı günlük 50 bin adetin altındaki gazeteler için uygulanan tek sütun yayın ücreti 35 liradan 70 liraya; satışı günlük 50 bin adetin üstündeki gazeteler için uygulanan tek sütun yayın ücreti ise 63 liradan 100 liraya çıkartıldı.

Yazı fortu ve puntosu için standart şartı

Karara göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi ilan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri ve günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazetelerde 9 punto, diğer gazetelerde ise 10 punto metin harflerinin kullanılması zorunlu olacak. Resmi ilanların 5 santimetrelik kısmında, 10 punto metin harflerinin kullanımında en az 12 satır, 9 punto harflerin kullanımında ise en az 14 satır yazı bulunması gerekecek.

İlan başlıkları için de standartlar var

Resmi ilanların başlıkları, ilan metinleriyle orantılı olacak, ancak ilan metni başlık dahil 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıkları 24 puntoyu, 100 ila 200 sütun-santim arasındakiler 20 puntoyu, 50 ila 100 sütun-santim arasındakiler 16 puntoyu, 50 sütun-santimin altındakilerin ise 14 puntoyu geçemeyecek.

Ayrıca günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için tek sütun genişliği 32 milimetre, diğer gazetelerde ise 37 milimetre kabul edilecek. Diğer taraftan bir sütunu geçen resmi ilanlarda sütun aralarındaki boşluklar, 3 milimetre üzerinden hesaplanmaya devam edilecek. İlan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığı 0,5 milimetre, metin ile çerçeve arasındaki boşluklar da 3 milimetre olacak.

Kelimeler arasında bir karakter boşluğu bırakılacak.

Daha büyük puntolu harflerle ya da daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan ilanlar için, bu açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplama uygulaması sürdürülecek.