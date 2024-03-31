YEREL SEÇİM 2024: Yayın yasağı bitti mi, kaçta bitecek? 31 Mart yayın akışları

31 Mart Pazar sabahı 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri, 17.00'da sona eriyor.
Yerel seçimler kapsamında tercihini yapan vatandaşlar, merakla sonuçları bekliyor.
Sandıkların kapatılmasının ardından gerekli işlemler yapılacak ve oylar sayılacak.
Oy süreci, yayın yasağının sona ermesiyle televizyondan takip edilecek.
Peki, yayın yasağı saat kaçta bitecek? Hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 31 Mart seçim özel yayın akışları...
Yayın yasağı saat kaçta bitecek?
Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
31 Mart yayın akışları
Kanal D
06:45 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Arka Sokaklar
16:00 Seçim Özel
02:00 Arka Sokaklar
Star TV
07:00 Erkenci Kuş
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
16:00 Star'da Seçim
Show TV
08:15 Tarkan Gümüş Eyer
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
14:45 Kızılcık Şerbeti
17:30 Hafta Sonu Ana Haber
18:15 Seçim Özel
00:15 Bahar
ATV
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu- Yabancı Sinema
12:20 Dizi TV
13:10 Yaban Çiçekleri
16:00 Yerel Seçim 2024
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
TRT 1
06:15 Kül Masalı
08:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
15:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
17:00 Seçim Özel
19:10 Ramazan Sevinci
04:50 Sahur Bereketi
Now TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Hudutsuz Sevda
15:00 Gaddar
17:30 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
18:30 Now Seçim 2024
03:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TV8
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Program
20:00 Çarkıfelek
22:45 Cevap Ver Türkiye
00:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan