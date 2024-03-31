YEREL SEÇİM 2024: Yayın yasağı bitti mi, kaçta bitecek? 31 Mart yayın akışları Yerel seçim oyunu kullanan vatandaşlar, sonuçları beklemeye başlıyor. Bu kapsamda, sandıkların kapanması ve yayın yasağının sonlanması bekleniyor. Peki, yayın yasağı ne zaman bitecek? Seçim programları saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda hangi program var? İşte 31 Mart 2024 yayın akışları...

ensonhaber.com

31 Mart Pazar sabahı 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri, 17.00'da sona eriyor.

Yerel seçimler kapsamında tercihini yapan vatandaşlar, merakla sonuçları bekliyor.

Sandıkların kapatılmasının ardından gerekli işlemler yapılacak ve oylar sayılacak.

Oy süreci, yayın yasağının sona ermesiyle televizyondan takip edilecek.

Peki, yayın yasağı saat kaçta bitecek? Hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 31 Mart seçim özel yayın akışları...

Yayın yasağı saat kaçta bitecek?

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

31 Mart yayın akışları

Kanal D

06:45 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Arka Sokaklar

16:00 Seçim Özel

02:00 Arka Sokaklar

Star TV

07:00 Erkenci Kuş

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Ömer

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema

16:00 Star'da Seçim

Show TV

08:15 Tarkan Gümüş Eyer

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu

14:45 Kızılcık Şerbeti

17:30 Hafta Sonu Ana Haber

18:15 Seçim Özel

00:15 Bahar

ATV

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu- Yabancı Sinema

12:20 Dizi TV

13:10 Yaban Çiçekleri

16:00 Yerel Seçim 2024

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

TRT 1

06:15 Kül Masalı

08:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 Enine Boyuna

13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

15:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması

17:00 Seçim Özel

19:10 Ramazan Sevinci

04:50 Sahur Bereketi

Now TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Hudutsuz Sevda

15:00 Gaddar

17:30 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

18:30 Now Seçim 2024

03:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TV8

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Program

20:00 Çarkıfelek

22:45 Cevap Ver Türkiye

00:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan