Yeşil Yol filmi konusu nedir? Yeşil Yol filmi oyuncuları..

Orijinal adı ''The Green Mile'' olan Yeşil Yol, bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Yeşil Yol filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yeşil Yol filmi konusu ve oyuncuları

Yayımlandığı dönemde büyük ilgi gören Yeşil Yol filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Frank Darabont'ın oturduğu, senaryosunu da yine Frank Darabont ile Stephen King'in kaleme aldığı fantastik ve polisiye türündeki film, 1999 yılında vizyona girdi.

Stephan King'in romanından uyarlanan ve gişe rekorları kıran yapımda, iri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Doğaüstü güçleri vardır ve mucizeler yaratmaktadır.

İzleyiciler, bu akşam ekranlara gelecek olan Yeşil Yol filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki Yeşil Yol filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yeşil Yol filmi hakkında detaylı bilgiler...

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU

Hikâyesini anlatırken bir huzur evinde yaşamakta olan Edgecom'un hapishanedeki görevinin üzerinden yıllar geçmiştir. Edgecomb'un hapishanedeki görevi, hücrelerinden alınan idam mahkûmlarını elektrikli sandalyenin bulunduğu ölüm odasına kadar olan bir millik yeşil yoldan götürmektir.

Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkûmu nakleder ama hiçbirisi onu John Coffey kadar etkilemez. Oldukça iri yarı biri olan Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur.

Ürkütücü görünümünün aksine oldukça duygulu ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir.

YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI