Yeşilçam dizisi Mine Cansu kimdir? Selin Şekerci hakkında merak edilenler..

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam dizisi 22 Nisan itibariyle seyircisiyle buluşuyor. Mine Cansu karakterini oynayan Selin Şekerci kimdir? araştırma konusu oldu.

Selin Şekerci, 22 Nisan’da başlayacak dizide ‘Mine Cansu’ karakteriyle izleyiciye Yeşilçam dünyasını ve o dönemin oyuncularını yeniden hatırlatacak.

Gözden düşmeye başlayan Mine Cansu adlı aktrisi canlandıran 31 yaşındaki Şekerci, performansıyla beğeni toplamaya hazırlanıyor.

Oyunculuk hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Selin Şekerci; Kavak Yelleri, Melekler Korusun, Kaçak Gelinler dizilerinde oynadığı rollerle hafızalarda yer edindi.

Seyirciler Yeşilçam dizisi Mine Cansu kimdir sorusuyla Selin Şekerci hakkında merak edilen bilgiler araştırıyor.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

1 Haziran 1989 İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Selin Şekerci baba tarafından aslen Arap, anne tarafından Azerbaycanlıdır.

İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a gelerek dizilerde ve reklamlarda oynamaya başladı.

2005 yılında Körfez Ateşi dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçti.

2007 yılında Kavak Yelleri gençlik dizisinde canlandırdığı Feyza karakteriyle adını duyurdu.

2009-2010 yıllarında Melekler Korusun adlı dizide Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi rolüyle yer aldı.

2011 yılında Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filmiyle ilk kez beyaz perdede göründü. Dönemin fenomen dizisi Leyla ile Mecnun'a Şekerpare rolüyle konuk oyuncu oldu.

2014-2015 yıllarında Kaçak Gelinler dizisinde Şebnem Gürsoy karakterini oynadı.

2016 yılında Rengarenk dizisinde Renk karakteriyle ekranlara geldi.

2021 yılında BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde Mine Cansu rolüyle ilk kez internet dizisinde rol aldı.

YEŞİLÇAM DİZİSİ MİNE CANSU

Bir zamanlar Yeşilçam'ın en ünlü oyuncusu, Semih'in eski eşi olan Mine Cansu yaş almaya ve yavaş yavaş gözden düşmeye başlamıştır. Semih'e hala çok değer vermekte ancak birlikte olamayacaklarını da adı gibi bilmektedir.

Tek başına, tırnaklarıyla kazıyarak çıktığı kariyer basamaklarını inmeye hiç niyeti olmayan Mine, Yeşilçam'da tutunabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.