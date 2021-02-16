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- Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
- Haber Merkezi
- 16.02.2021 - 17:17
- Güncelleme : 16.02.2021 - 17:21
Yeşilçam dizisinin konusu ve oyuncuları, dizinin ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından merak konusu oldu.
Başrollerini Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin paylaştığı Yeşilçam dizisi, küllerinden doğmaya çalışan bir yapımcıyı konu ediniyor.
Peki, Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
İşte, Yeşilçam dizisi hakkında merak edilenler..
YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeşilçam dizisinin çekimleri başalmıştı. Yakın bir tarihte dijital platformda olması bekleniyor.
YEŞİLÇAM DİZİSİ KONUSU
Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı adlı dizide, 1960’lar Türkiye’sinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması’ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesi anlatılacaktır.
YEŞİLÇAM DİZİSİ OYUNCULARI
Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybeden ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’i canlandıracak.
Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci, Çağatay Ulusoy’a eşlik edecek.
Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’ya, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’ya hayat verecek.
‘Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’nın oyuncu kadrosu şu şekildedir:
Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin yanı sıra Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş
Dizinin yapımını Eastern Sunrise’, yapımcılığını ise Sibel Tuna üstleniyor. Senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı ‘Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’ dizisinin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor.