Yeşilçam komedisi Şendul Şaban'daki ufaklık bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

Yeşilçam'ın efsane filmi Şendul Şaban'da, Kemal Sunal'ın küçük kızını canlandıran oyuncunun kim olduğunu öğrenenler adeta şok oluyor. İşte Şendul Şaban'ın Melek'i...

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın Türk sinemasına bıraktığı eserler yıllar sonra dahi izleniyor.

Başrollerinde Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Ayten Arman gibi isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Kartal Tibet'in oturduğu efsane film Şendul Şaban, 1985 yılında çekildi.

İşsiz kalan Şaban ile sekreter eşinin komik hikayesini anlatan film milyonları kahkahalara boğdu.

Gösterime girdiği dönemden bugüne büyük beğeni toplayan filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler şok geçiriyor.

Kızı rolünde gerçek kızı oynadı

Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'ın ta kendisiydi.

Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal şimdilerde 38 yaşında ve Nova adında bir kızı var.

Babasının izinden giderek sahne ve sanat işlerine ilgi duyan Ezo Sunal, abisi Ali Sunal ile birlikte "Güldür Güldür Show"un yapımcılığını üstlendi.

Editörlük tecrübesi de bulunan Ezo Sunal, aynı zamanda Çocuk ve Müzik alanında dersler vermiştir.