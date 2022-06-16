Petrol
119.13
0.52%
Euro
18.0207
0.01%
Dolar
17.3072
0.40%
Altın
1.018
0.29%
Borsa
2529
0.00%
Bitcoin
379.513
5.80%
BTXN Coin
9.09
4.36%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Yeşilçam'ın afacanı Hüdaverdi'nin son hali

    1970'li yıllarda canlandırdığı 'Hüdaverdi' karakteri ile Yeşilçam efsanelerinden olan Önder Tekin şimdilerde ne yapıyor merak edilirken, son görüntüsü ise dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeşilçam'ın afacanı Hüdaverdi'nin son hali

    Yeşilçam filmlerinin unutulmaz afacan tiplemeleri arasında yer alan "Hüdaverdi", 1971 yılında izleyici karşısına çıktı.

    Lale Oraloğlu'nun yapımı olan ve Bizimkiler'in öyküsünü beyaz perdeye taşıyan "Hüdaverdi-Pırtık", dilenci Pırtık ve mahallenin afacan çocuğu Hüdaverdi'nin maceraları anlattı.

    Kadrosunda, Haldun Dormen, Ercan Yazgan, Can Dirim,İhsan Yüce, Pekcan Koşar, Suna Pekuysal gibi isimler bulunan filmde "Hüdaverdi" karakteri akıllara kazındı.

    Önder Tekin'in canlandırdığı Hüdaverdi, haylazlıkları ve gözlükleriyle yıllar sonra dahi hafızalardaki yerini korumayı başarıyor.

    Hüdaverdi'nin şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu.

    Son halini görenler tanımakta zorlanırken, Hüdaverdi'nin ekranlardan uzak olduğu biliniyor.

    Hüdaverdi'nin şimdiki hali

    Babasının gayretleriyle 5 yaşında sinemaya adım atan Önder Tekin, 56 yaşında...

    "Hüdaverdi"nin yanı sıra "Ezilenler" filminde de rol aldı.

    İki filmin ardından sinema serüvenini sonlandıran Tekin, endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenliğe başladı.

    Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor.

    Yeşilçam ın afacanı Hüdaverdi nin son hali #1

    Yeşilçam ın afacanı Hüdaverdi nin son hali #2

    Yeşilçam ın afacanı Hüdaverdi nin son hali #3

    Yeşilçam ın afacanı Hüdaverdi nin son hali #4

    Yeşilçam ın afacanı Hüdaverdi nin son hali #5


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri susturdu
    Gündem

    Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri susturdu

    Türkiye ve KKTC'den Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
    İç Haber

    Türkiye ve KKTC'den Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

    Görüş Bildir