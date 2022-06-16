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Yeşilçam'ın afacanı Hüdaverdi'nin son hali

Yeşilçam'ın afacanı Hüdaverdi'nin son hali

1970'li yıllarda canlandırdığı 'Hüdaverdi' karakteri ile Yeşilçam efsanelerinden olan Önder Tekin şimdilerde ne yapıyor merak edilirken, son görüntüsü ise dikkat çekti.