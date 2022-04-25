Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku, ortaya çıktı! Playboyluktan nikah masasına...

Türk sinemasının Afacan'ı Menderes Utku, 59 yaşında damat olmaya hazırlanıyor. Nikah masasına uzak bir isim olarak bilinen Utku'yu ikna eden ise Lübnanlı sevgilisi Şura Zaatari oldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Afacan serisinde Sadri Alışık ile birlikte oynayan Menderes Utku, şimdilerde 59 yaşında.

Türk filmlerinin çocuk yıldızları arasında yer alan Menderes Utku, Afacan karakteri ile gönüllerde taht kurmuştu.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ülkü Erakalın'ın yaptığı, başrollerinde Sadri Alışık ve Menderes Utku'nun yanı sıra, Bahar Erdeniz, Fikret Hakan, Nebahat Çehre, Aliye Rona, Kuzey Vargın, Arzu Okay gibi isimlerinde yer aldığı 1971 tarihli sinema filmi, beğeniyle izlenmişti.

Yıllar sonra annesinin şarkıcı olduğunu öğrenip ondan nefret eden terkedilmiş bir çocukla, temiz yürekli bir serserinin öyküsünü anlatan Afacan'da çocuk oyuncu rolünü Menderes Utku oynamıştı.

Yeşilçam'ın Afacanı

1963 doğumlu oyuncu Menderes Utku, sinemacı bir babanın oğlu olarak sektöre Sabır Taşı isimli filmle giriş yaptı.

Gençlik yıllarında otomobil sporuna merak salan Menderes Utku, 2001'de sinemaya salon işletmecisi olarak döndü.

Özellikle Afacan isimli film serisi ile popüler olan Menderes Utku, İtalya, Milano Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En Başarılı Çocuk Oyuncu ödüllerinin sahibi olmuştur.

Gençlik yıllarında oyunculuk kariyerini noktalamış ralli şampiyonalarında yer almaya başlamıştır.

Yara, İftira, Sabır Taşı, Afacan, Afacan Küçük Serseri, Afacan Harika Çocuk, Gariban ve Parasızlar isimli filmlerde rol almıştır.

Evleniyor

Afacan karakteriyle herkesin aklına kazınan Utku, son haliyle merak konusu olurken şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, şimdiye kadar ünlü ünsüz pek çok kişiyle flört eden, ancak iş ciddiye binince ortadan kaybolan 59 yaşındaki Menderes Utku, 30 yaşındaki Lübnanlı sevgilisi Şura Zaatari ile evleniyor.

Evlilik yoluna girmesindeki en büyü sebep ise baba olmak istemesi...