- Haberler
- Medya Haberleri
- Yeşilçam'ın aile komedisi: Gülen Gözler film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Yeşilçam'ın aile komedisi: Gülen Gözler film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 17:05
- Güncelleme : 03.01.2023 - 17:22
Unutulmaz Türk sineması yapımlarından birisi de Gülen Gözler'dir.
Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı film, birçok usta oyuncuyu bir araya getirdi.
Aile temalı Yeşilçam filmlerinden olan Gülen Gözler, zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanıyor. İzileyicilere nostaljik anlar yaşatan film hakkındaki detaylar da merak konusu oluyor.
İstanbul Yeşilköy'de çekilen Gülen Gözler'in konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir araştırılıyor. İşte filme dair detaylar...
Gülen Gözler oyuncu kadrosu
Oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimler yer aldı.
-
Münir Özkul - Yaşar Usta
-
Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)
-
Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)
-
Şener Şen - Vecihi
-
Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)
-
Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)
-
Itır Esen Nedret - (Yaşar'ın kızı)
-
Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)
-
Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)
-
Nejat Gürçen - Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)
-
Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)
-
Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)
-
Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in kocası)
-
Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)
-
İhsan Yüce - Hasan Usta
-
Ahmet Arıman - Ahmet (Yaşar Usta'nın çırağı)
Gülen Gözler film konusu
Gülen Gözler, 5 kız evlada sahip Yaşar Usta ile Nezaket Hanım'ın çocuklarının evlenme istekleriyle içine düştükleri zor durumları eğlenceli bir dille anlatıyor.
Film aynı zamanda kız çocuklarının ailenin ekonomik durumunu umursamadıkları için duyarsızlığını eleştirmektedir.