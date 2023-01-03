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Yeşilçam'ın aile komedisi: Gülen Gözler film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yeşilçam'ın aile komedisi: Gülen Gözler film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yeşilçam'ın sevilen filmi Gülen Gözler, bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Gülen Gözler'in konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu.