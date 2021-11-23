Yeşilçam'ın bakan düşüren kadını: Aynur Aydan kimdir?

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in hayatını kaybetmesinin ardında Aynur Aydan, yeniden gündem oldu. Aydan'ın kim olduğunu merak edenler, "Aynur Aydan kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı.

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş’in hayatını kaybettiği öğrenilirken, sanatçı Aynur Aydan gündeme geldi.

Güneş'in adı bir dönem Aynur Aydan'la anılmış, Aydan 1979 yılında "bakan düşüren kadın" olarak anılmaya başlanmıştı.

Güneş'in ölüm haberinin ardından gündeme yeniden gelen Aynur Aydan'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Peki, Aynur Aydan kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi....

AYNUR AYDAN KİMDİR?

1946 yılında Ankara’da dünyaya gelen Aynur Aydan, henüz 13 yaşındayken oyuncu olmak için evlendi.

1966 yılında ilk kez kameralar karşısına geçerek, İntikam Fırtınası isimli filmde rol aldı. Ayrıca o dönemlerde 1960 ve 1970'li yılların ünlü dansçısı Kudret Şandra'dan dans dersleri aldı.

100'ü aşkın filmde yardımcı rolllerde oynadı. 1979 yılında ise Bülent Ecevit hükümetinin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş ile ilişkisi ortaya çıkınca, bakanın istifasına kadar giden bir skandalın kahramanı oldu ve dikkati çekti.

1984 yılına kadar sinemaya ara veren sanatçı, 1999 yılında yine mesleğini bırakmasından sonra bir dönem Tarabya Spor Kulübü başkanlığı görevini yürüttü. 2008 yılında yeniden bir tv dizisi ile ekranlara döndü.