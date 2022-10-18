Yeşilçam'ın efsanesi Umudumuz Şaban'ın Canan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Serpil Nur yıllara meydan okuyor!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Umudumuz Şaban'ın Canan'ı Serpil Nur, yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamıyor. Yıllar onu teğet geçmiş. İşte son hali...

Türk sinema tarihinin efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın unutulmayan filmi Umudumuz Şaban, karakterleriyle gündeme geldi.

Kemal Sunal'ın Umudumuz Şaban filmindeki partneri Serpil Nur, Yeşilçam'ın sarışını olarak tanınırdı.

Filmde Canan karakterini canlandıran Serpil Nur, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürdürüyordu. Yıllar sonra ortaya çıktı.

Serpil Nur 4 Mayıs 1958 İstanbul doğumlu Türk sinema oyuncusudur. 1974 yılında sinemaya başladı. 1977 yılında Muhtacım / Akıl Erdiremedim isimli bir 45'lik çıkardı.

1979 yılında sinemayı bıraktı. Sinemada aktif olduğu dönemde fırtınalar estirdi. Kemal Sunal, Barış Manço, Tarık Akan gibi isimlerle birlikte rol aldığı filmler hala hafızalarımızda.

Serpil Nur, Umudumuz Şaban’da, Barış Manço ve Meral Zeren'in oynadığı Baba Bizi Eversene’de ve Gülşen Bubikoğlu ile Tarık Akan ikilisinin oynadığı Ah Nerede’de oynamıştı.

Yeşilçam'ın sarışını Serpil Nur'un yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Son haliyle herkesi kendine hayran bıraktı

Umudumuz Şaban filminde Canan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Serpil Nur, uzun yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. Bir gören bir daha bakıyor. İşte son hali...