Yeşilçam’ın efsanesini bir de bu gözle izleyin! İşte Şekerpare filmi ile ilgili bilinmeyen detaylar… Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Şekerpare filminde kimsenin dikkat etmediği bu detayları öğrenince çok şaşıracaksınız. Öğrendikten sonra farklı bir bakış açısıyla izleyeceksiniz. İşte bu akşam ekranlarda yer alacak olan Şekerpare filminin bilinmeyen tarafları...

1983 yapımı Yeşilçam’ın efsanesi haline gelen, yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz’ın oturduğu Şekerpare filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman, Yaprak Özdemiroğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı filminin yapımcılığını ise Ertem Eğilmez yürüttü.

Oyuncu kadrosuyla ve muhteşem Şener Şen replikleriyle ön plana çıkan Şekerpare filmini bir de bu gözle izleyin.

Daha önce aklınıza bile gelmeyecek, kimsenin dikkatini çekmeyen bu detayları öğrenince çok şaşıracaksınız.

Filmin konusu

Osmanlı Dönemi'nde komiserlik yapan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, Cumali isimli bir bekçinin çalıştığı karakola tayin olmasıyla ve özel hayatındaki aksaklıklar nedeniyle de zor zamanlar yaşamaya başlar.

Cumali semtteki sosyal yaşamı düzene sokmaya kararlıdır. Cumali semtteki genelevde çalışan Şekerpare'ye umutsuzca vurulur. Ancak Şekerpare'nin gönlü Ziver Bey'dedir. Bu aşk üçgeni içerisindeki karmaşalar sonucu genelevi ve semti hareketli zamanlar beklemektedir.

Şekerpare filminde Letafet’in işlettiği genelev olarak kullanılan konak, Beylerbeyi’nde bulunan Lazın Köşkü’dür. Bu köşk, Yaprak dökümü, Gırgıriye gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yapmıştır.

Usta oyuncu Şener Şen, bu filmde rolüne kendini çok fazla kaptırmıştır. Filmin senaryosunda olmayan doğaçlamalar yapmıştır. Örneğin filmin bir sahnesinde Şener Şen, Hurşit’i kovaladıktan sonra kafasına silah doğrultmuş ve “Püh, şansım yok ölemedim” demiştir. Bu sahne senaryoda yoktur.