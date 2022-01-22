Yeşilçam'ın güzellik abidesi! Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi bakın kim çıktı

2011 yılında evlenen gazeteci Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesinin kim olduğunu duyunlar, şaşıp kalıyor.

Türkiye’nin tanınan gazetecilerinden Cüneyt Özdemir, evli ve bir çocuk babası...

Özdemir'in hayatını inceleyenler, karşılaştıkları gerçekle adeta şoke oluyor.

Türk sinemasının güzeller güzeli oyuncusu ise ünlü gazetecinin bağını görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.

CÜNEYT ÖZDEMİR'İN KAYINVALİDESİ

Cüneyt Özdemir'in 2011 yılında evlendiği Zeynep İnanoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bübikoğlu'nun hem de Türkiye’nin en meşhur yapımcısı Türker İnanoğlu'nun kızı.

ZEYNEP İNANOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ

1995 yılında Koç Lisesi'ni birincilikle bitiren Zeynep İnanoğlu, ABD'de Harvard Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılında Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun olan İnanoğlu, MIT Media Lab, Speech & Mobility Group'ta araştırma görevlisi olarak görev aldı.

İnanoğlu, ABDWashington kentindeki Microstrategy Inc. adlı bilgisayar teknolojileri üreten bir şirkette 3 sene çalıştı. Ardından İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde 2002 – 2003 yıllarında yüksek lisansını yaptı.

2003 – 2004 yıllarında ise konuşma arayüzü grubu, araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004 – 2007 yıllarında doktorasını yaparak, başarıyla mezun oldu.

Doktorasını yapay zeka kapsamına giren ses sentezleme ve makine öğrenimi üzerine yaptı. Doktorasını "Seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde 2010 yılında yayımladı.

İnanoğlu, 2007 yılında İngiltere'deki kuruluş halindeki Phonetic Arts'ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başladı. İnanoğlu'nun ses tanıma konusu üzerine ABD'de 3 patenti vardır.