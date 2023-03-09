Yeşilçam'ın haşin güzeli Melike Zobu'nun son hali! "Kadir İnanır'ı öpüşünü unutamadık" Türk sinemasının güzellerinden Melike Zobu, "Casus Hatice" karakteriyle hafızalara kazındı. Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Kemal Sunal gibi isimlerle rol alan Melike Zobu'nun son hali ortaya çıktı. Görenler, "yıllar teğet geçmiş" yorumunda bulundu.

Derviş Bey filminin Karaca'sı, Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si Melike Zobu, Türk sinemasının hatrı sayılır güzelleri arasına ismini yazdırdı.

1978 yılında yüz güzeli seçilen Melike Zobu, sert mizaçlı ama ateşli karakterleriyle tanındı.

Cüney Arkın, Kadir İnanır, Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses gibi yıldızlarla başrol oynayan güzel oyuncunun hem sinema kariyeri hem de özel yaşantı ile gündemde oldu.

Casus Hatice rolüyle iyice tanınan efsane oyuncu Melike Zobu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Güzelliğini kaybetmedi

59 yaşındaki Melike Zobu, Vasfi Rıza Zobu'nun yeğeni, tiyatro ve sinema oyuncusu Bilge Zobu'nun kuzeni.

Armatör Hakan Kalkavan ile 1989'de dünyaevine girdi ve 2 yıl sonra beyazperdeye veda etti.

1993'te Hazal, 1996 yılında da Yağmur adında iki kız çocuk sahibi oldu.

Yeşilçam'da sayısız yapımda rol alan Melike Zobu,Yunus Emre, Halkalı Köle, Yuvasızlar, Seni Seviyorum, Yalnız Efe, Dertli Dertli, Sığındı, Küçüksün Yavrum, Toplumun Kadını, Kurt Payı, İki Zarf Bir Hayat, Ferman, Aşka Vakit Yok, Yağmur Başladı, Buzdan Mutluluk, Ben De Yaşıyorum, Köroğlu, 3. İstasyon ve Aliye gibi bir çok projede yer aldı.