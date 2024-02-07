Yeşilçam'ın iddialı sahnelerinin yıldızı Arzu Okay'ı gören bir daha bakıyor! İşte, Arzu Okay'ın son hali... Yeşilçam’ın iddialı sahnelerinin yıldızı Arzu Okay’ın son hali görenleri şaşırttı. Gençliğinde afetti yaş aldıkça gençlere taş çıkartıyor…

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Yeşilçam’ın gözde güzelleri arasında olan Arzu Okay’ın güzelliği ile yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Zeki Müren, Ayhan Işık, Sadri Alışık gibi daha nice usta oyuncuyla kamera karşısına geçen Okay, duru güzelliği ile kendine hayran bırakıyordu.

Okay, Türk sinemasındaki iddialı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.

70'li yıllarda adını wamp kadın olarak duyuran Arzu Okay'ın son hali ile gündeme bomba gibi düştü.

Erotik sahneleriyle hafızlara kazınan oyuncu şimdilerde ise 68 yaşında bir afet.

Okay, gençlere taş çıkartan güzelliğiyle görenleri hayrete düşürdü.

İşte, Arzu Okay’ın yıllara meydan okuyan o güzelliği….