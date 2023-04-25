Yeşilçam'ın Kıvırcık Hasret'iydi! Lale Ilgaz'ı artık tanımak imkansız "Yıllar acımamış" Gülen Gözler filminde evin en küçük kardeşi Kıvırcık Hasret'i canlandıran usta oyuncu Lale Ilgaz adeta sırra kadem basmıştı. Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Son halini gören gözlerine inanamadı. Yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Yeşilçam’ın unutulmaz filmi 1977 yılında gösterime giren Gülen Gözler filmi, günümüzde ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Başrollerinde Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Şener Şen, Itır Esen, Müjde Ar gibi usta oyuncuların yer aldığı film sık sık ekrana taşınıyor.

Filmde evin en küçük kardeşi Kıvırcık Hasret’i canlandıran Lale Ilgaz, tek filmle şöhret olmuştu.

Kariyeri boyunca sadece Gülen Gözler filminde Yaşar Usta’nın en küçük kızını canlandıran Lale Ilgaz, sırra kadem basmıştı.

Uzun yıllardır merak edilen Lale Ilgaz, son haliyle gündeme geldi. Ünlü oyuncuyu gören gözlerine inanamadı.

İşte Gülen Gözler filmiyle tanınan Yeşilçam’ın Kıvırcık Hasret’i Lale Ilgaz’ın yıllar içindeki değişimi…

Yıllar acımasız davrandı!

Türk sinema tarihinin unutulmayan filmlerinden biri olan Gülen Gözler’de Kıvırcık Hasret’i canlandıran Lale Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı.

Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Lale Ilgaz’a yıllar acımasız davrandı. Oyuncunun son halini gören gözlerine inanamıyor.

Daha önce bir reklam filminde oynayan Lale Ilgaz, Gülen Gözler filmiyle anılmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu tek filmle şöhret oldu.

Gülüşü ve sevimli saçlarıyla Yeşilçam’a damga vuran Lale Ilgaz, Gülen Gözler filmiyle sık sık gündeme geliyor.