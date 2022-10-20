Yeşilçam filmlerinin kötü kadınlarından biri olan Lale Belkıs, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Lale Belkıs'ın son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tarkan filminde 'Genseriko'nun kızı' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs, gençliğinde çapkın bir kadın olduğunu belirtirken, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Türk sinema tarihinde kötü kadın olarak adını duyuran Lale Belkıs'ın kürtaj itirafı ağızları açık bırakmıştı.

Lale Belkıs, "Gençliğimde 10 kez kürtaj oldum" sözleriyle gündeme damga vurmuştu.

Türkiye'nin ilk milli mankeni olan Lale Belkıs, Evlilik Dolabı oyununda İsveçli kadını canlandırmıştı.

Oyunculuk tekliflerini reddeden ünlü oyuncu Lale Oraloğlu'nun ısrarları üzerine oyunculuğa adım attı.

Oraloğlu, 1960 yılında Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen Evlilik Dolabı adlı projede yer aldı.

Şimdilerde 83 yaşında olan usta ismin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Son hali içler acısı

Türk sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden Lale Belkıs, yıllar sonra ortaya çıktı. İtiraflarıyla gündemi sallayan ünlü oyuncunun son halini görenler inanamadı. İşte son hali...

Lale Belkıs kimdir?

Türk sinemasının önemli isimlerinden Lale Belkıs, 28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi. Gerçek adı Belkıs Durmaz olan oyuncu, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünden mezun oldu.



