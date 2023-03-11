Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun 49 yıllık aşkını duydunuz mu... Şimdilerde ekranlardan uzak olan ancak milyonların hafızasında güzelliğiyle yer alan Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, 49 yıldır kendisinden de ünlü bir isimle evli...

Yeşilçam kendisini "ok kirpikli" olarak tanıyor...

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde emekli hayatı sürüyor.

1973 yılında ilk filmi Yaban ile hızlı bir şekilde adını duyuran Bubikoğlu, 2000'li yılların başına kadar hem sinema hem de TV kariyerini sürdürdü.

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Canikom, Yaz Bekarı gibi filmler başta olmak üzere 50'den fazla yapımda rol aldı.

68 yaşındaki Yeşilçam güzeli, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor.

Özel hayatıyla da magazinin merceğinde olan Gülşen Bubikoğlu, 49 yıldır aşık olduğu eşiyle aynı yastığa baş koyuyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun eşi

Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte kimseye haber vermeden, yalnızca bir kaç aile dostu huzurunda Kemal Utku'nun evinde evlendi.

Türker İnanoğlu ile evlendikten sonra Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu.

28 Aralık 1977 yılında kızları Zeynep dünyaya geldi. Halen, Türker İnanoğlu ile bu mutlu evliliği devam etmektedir.