Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle mest etti! '58'lik lolita'

Türk filmi Şekerpare ile ünlenen Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile dikkat çekti. İşte son hali...

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, unutulmaz eserler arasında yerini koruyor.

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu oynadı.

Filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu.

Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, göreleri şoke etti.

"Hala Şekerpare"

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı.

Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan oyuncu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı.