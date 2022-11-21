Yeşilçam’ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu 4.kez evlendi, eşinin güzelliği büyüledi! 'Sonunda Sezercik'

Türk sinemasının "Sezercik"i Sezer İnanoğlu, dördüncü kez nikah masasına oturdu ve çocukluk aşkıyla hayatını birleştirdi.

Oynadığı "Sezercik" rolü ile ünlenen İnanoğlu, bir dönemin çocuk yıldızlarındandı ancak ilerleyen yaşlarında oyunculuğu bıraktı ve babasından kalan yapım şirketinin başına geçti.

Filmlerdeki kaderinin çok da tersini yaşamayan Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Şimdilerde 55 yaşında Sezer İnanoğlu, evlilik haberiyle gündeme geldi.

İnanoğlu, 4. kez nikah masasına oturdu, çocukluk aşkı da olan mimar Seyhan Eyiçalışla evlendi.

Önceki evliliklerinden bir çocuğu da bulunan Sezer İnanoğlu, yıllar sonra gerçekleşen buluşmalarını evlilikle taçlandırdılar.

Güzelliğiyle dikkat çekti

Seyhan Eyiçalış evlilikleri için şu açıklamayı yaptı:

"2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana hep seninle evleneceğiz derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatırını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım'la birlikte Türk örf adetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer'i çok seviyorum. Bu nedenle de benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz."

İşte Sezer İnanoğlu'nun eşi Seyhan Eyiçalış!