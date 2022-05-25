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    Yeşilçam’ın Sezercik'i ne hale geldi! Şaşırmamak imkansız...

    Türk sinemasının "Sezercik"i Sezer İnanoğlu, ekranlarda büyümüş bir isimdi. Sezercik'in son halini görenler, adeta tanıyamadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:16
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    Yeşilçam’ın Sezercik'i ne hale geldi! Şaşırmamak imkansız...

    Yeşilçam oyuncularının son halleri zaman zaman merak ediliyor.

    Oynadığı "Sezercik" rolü ile ünlenen İnanoğlu, bir dönemin çocuk yıldızlarındandı ancak ilerleyen yaşlarında oyunculuğu bıraktı ve babasından kalan yapım şirketinin başına geçti.

    Filmlerdeki kaderinin çok da tersini yaşamayan Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

    Sezercik'in şimdiki hali

    Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan cezaevinde yattı, sancılı bir boşanma süreci geçirdi, ilk eşi intihar etti, kızı görme engelli olarak doğdu.

    Talihsizlik bir türlü peşini bırakmayan İnanoğlu, şimdilerde 55 yaşında.

    Kameralardan uzak bir hayat süren Sezercik, aldığı kilolarla da dikkat çekti.

    İşte Sezercik'in son görüntüsü...

    Yeşilçam’ın Sezercik i ne hale geldi! Şaşırmamak imkansız... #1

    Yeşilçam’ın Sezercik i ne hale geldi! Şaşırmamak imkansız... #2

    Yeşilçam’ın Sezercik i ne hale geldi! Şaşırmamak imkansız... #3


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