Yeşilçam'ın şımarık zengin kızıydı! Fatma Belgen'in son hali 'vah vah' dedirtti!

Yeşilçam'ın Hayat Sevince Güzel filminde Gülay karakterine hayat veren Fatma Belgen, yıllar sonra merak konusu oldu. Belgen'in son halini gören, üzüntü yaşadı.

Yeşilçam oyuncularının son halleri zaman zaman merak ediliyor.

1971 yılında "Hayat Sevince Güzel" adlı sinema filmindeki "Gülay" rolüyle tanınan Fatma Belgen de o isimlerden birisi.

Hamdi Değirmencioğlu'nun senaryosunu yazdığı, Temel Gürsu'nun yönettiği, oyuncu kadrosunda Zeynep Değirmencioğlu, Münir Özkul, Semra Sar, Metin Serezli yer aldığı film büyük beğeni topladı.

Gülay karakteriyle adını duyuran Fatma Belgen ardından, Cilalı İbo Teksas Fatihi, Tarkan: Viking Kanı, Turist Ömer Boğa Güreşçisi, Rüzgâr Murat, Kızıl Maske'nin İntikamı filmlerinde rol aldı.

Belgen, son yıllarda Kollama, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma gibi Samanyolu TV'de yayımlanan birçok dizinin değişmez isimlerinden biri oldu.

Son olarak Bodrum Masalı dizisinde yer alan Fatma Belgen, şimdilerde ekranlarda değil ancak yine çalışıyor.

Fatma Belgen'in yeni mesleği

73 yaşındaki usta oyuncu, ortaya çıktı.

Pazarlarda bere örüp satmakta olan Fatma Belgen, ekmeğini taştan çıkarıyor, halkla iç içe bir hayat yaşıyor.

Son haliyle güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü oyuncu, mütevazı bir yaşam sürüyor.

İşte son hali...