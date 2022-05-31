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    • Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray sevenlerini şoke etti! Son halini paylaştı, zayıflığı dikkat çekti...

    Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray sevenlerini şoke etti! Son halini paylaştı, zayıflığı dikkat çekti...

    Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Türkan Şoray, şimdilerde 76 yaşında. Sultan lakabıyla nam salan usta oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı, zayıflığı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:54
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    Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray sevenlerini şoke etti! Son halini paylaştı, zayıflığı dikkat çekti...

    Türk sinemasının "Sultan"ı, kurallarıyla sinema sektörüne damga vuran, 222 film ile en çok film çeviren kadın oyuncusu olan usta sanatçı Türkan Şoray, şimdilerde dinleniyor.

    1960'lı yıllarda adım attığı sinema sektörü, yıllar içerisinde yüzlerce başarı ve ödülle taçlandı, Yeşilçam'a adını kazıyan isimlerden oldu.

    "Panter Emel" olarak tanınan sinema oyuncusu Emel Yıldız ile bir film setine gitmesiyle Yeşilçam'a adım atan Şoray, devlet sanatçısı ve UNICEF iyilik elçisi de seçildi.

    Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm, Dila Hanım,  İkinci Bahar, Tatlı Hayat · Vesikalı Yarim, Hayatımın Kadınısın, Devlerin Aşkı başta olmak üzere 200'ün üzerine filmde rol atan Şoray, emekliliğe ayrıldı.

    76 yaşında olan usta oyuncu, sevenleri ile sosyal medyadan iletişimini sürdürüyor.

    Bir deri bir kemik kaldı

    Zaman zaman kameralara yansıyan Türkan Şoray, Instagram hesabından bir paylaşımla bulundu. Film festivaline giderken bir karesini paylaşan Şoray, son hali ile sevenlerini şaşırttı.

    Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, 2014'de 'Cushing Sendromu'na yakalanmış, vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo almıştı. Buna bağlı olarak Türkan Şoray'da kemik erimesi problemi çıkmış, ayaklarında da problem olmuştu.

    Sol böbrek üstü bezi alınan ardından beyin ameliyatı geçiren Türkan Şoray, 2 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendi.

    Zor zamanlarını geride bırakan Türkan Şoray eski günlerine geri döndü.

    Aldığı kilolardan kurtulan Türkan Şoray son hali ile 'Maşallah' dedirtti.

    Yeşilçam ın Sultan ı Türkan Şoray sevenlerini şoke etti! Son halini paylaştı, zayıflığı dikkat çekti... #1

    Yeşilçam ın Sultan ı Türkan Şoray sevenlerini şoke etti! Son halini paylaştı, zayıflığı dikkat çekti... #2

    Yeşilçam ın Sultan ı Türkan Şoray sevenlerini şoke etti! Son halini paylaştı, zayıflığı dikkat çekti... #3

    Yeşilçam ın Sultan ı Türkan Şoray sevenlerini şoke etti! Son halini paylaştı, zayıflığı dikkat çekti... #4

    Yeşilçam ın Sultan ı Türkan Şoray sevenlerini şoke etti! Son halini paylaştı, zayıflığı dikkat çekti... #5

    Yeşilçam ın Sultan ı Türkan Şoray sevenlerini şoke etti! Son halini paylaştı, zayıflığı dikkat çekti... #6

    Yeşilçam ın Sultan ı Türkan Şoray sevenlerini şoke etti! Son halini paylaştı, zayıflığı dikkat çekti... #7


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