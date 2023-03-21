Yeşilçam’ın tatlı dilli Ayşecik’iydi! Zeynep Değirmencioğlu’nu bir de şimdi görün "Yıllara meydan okuyor" Türk sinema tarihinde Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, seneler geçse de güzelliğiyle adından söz ettirdi. Henüz 7 yaşında ekranlarla tanışan güzel oyuncunun son hali görenleri şaşkına çeviriyor.

Türk sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan ve o dönem tatlı dilli Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, son haliyle gündeme geldi.

68 yaşındaki ünlü oyuncu Zeynep Değirmenci çocuk yaşta televizyona çıkmaya başlamıştı. Erken yaşta ekranlarla tanışan ünlü oyuncu kısa sürede kendini sevdirdi.

20 yaşına kadar birçok yapımda rol alan Zeynep Değirmencioğlu, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle izleyicileri kendine hayran bırakıyordu.

Zeynep Değirmencioğlu, Çalıkuşu, Sokak Kızı, Zehirli Çiçek, Öksüzler, Kara Sevda, Merhamet, Yavrum, İlk Aşk, Gelinlik Kızlar gibi başarılı yapımlarda oynadı.

1975 yılında ünlü Fenerbahçeli futbolcu Serkan Acar ile nikah masasına oturan Zeynep Değirmenci, evlilik sonrasında ekranlardan uzak bir hayat sürdürdü.

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş!

Senelerdir ekranlardan uzak olan Yeşilçam’ın Ayşecik’i son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yıllar geçse de değişmeyen güzelliği dikkat çekti. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...