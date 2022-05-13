Yeşilçam'ın Tecavüzcü Coşkun'unun son haline bakın, tanımak imkansız! Coşkun Göğen bakın şimdi ne yapıyor...

Yeşilçam'ın Tecavüzcü Coşkun'unun son haline bakın, tanımak imkansız! Coşkun Göğen bakın şimdi ne yapıyor...

Yeşilçam'ın en kötü karakterinden Tecavüzcü Coşkun'a hayat veren ve bu rolüyle akıllara kazınan Coşkun Göğen, Katarsis'e konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkati çeken Göğen, son haliyle tanınmadı.

Yeşilçam sinemasında yüzlerce filmde rol alan efsane oyuncu Coşkun Göğen, kötü adam rollerinin vazgeçilmez isimlerinden biriydi.

Henüz 14 yaşındayken Yeşilçam Sokağı'na adım atan Coşkun Göğen, Yeşilçam'ın en kötü ve unutulmaz karakterlerinden biri olan Tecavüzcü Coşkun'a hayat verdi.

Bu rolüyle hafızalarda geniş bir yer edinen Coşkun Göğen, sunuculuğunu Gökhan Çınar'ın üstlendiği Katarsis programına konuk oldu.

Yıllar içindeki değişimiyle görenleri hayrete düşüren Göğen, yaptığı açıklamalarla dikkati çekti.

Artık Antalya'da yaşıyor

Yaşının ilerlemesiyle birlikte İstanbul'u terk edip Antalya'ya yerleşen Coşkun Göğen, her şeyin iyi gittiğini ve yaşamından mutlu olduğunu dile getirdi.

Göğen, ''Oyunculuğun yanı sıra Osmanbey'deki dükkanımda konfeksiyon konusunda çok ilerlemiştim fakat 1988'de işlerim battı. Ben de Antalya'ya gittim. 7 buçuk aydır da evde oturuyorum. Eşim ise bale öğretmenliğine devam ediyor. Kendi evimiz ve emekli maaşım var. Aç değiliz, susuz değiliz... Yıllarca buradaki sahillerde animatörlük yaptım. Selfie kuyruğu oluyordu benim yüzümden.'' dedi.

''O rollerden hiç rahatsız olmadım''

Karanlıklarda büyüdüğünü ve bu sayede kötü rolleri oynayabildiğini itiraf eden Coşkun Göğen, ''O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım.'' ifadelerini kullandı.

''Yediğim küfür aldığım paraya değmedi''

Başrolünde Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un yer aldığı ''Batan Güneş'' filmini unutamadığını söyleyen Göğen, şunları söyledi:

''Tam 3 sene Beyoğlu'na dayak yememek için çıkmadım. O film, Türkiye'de hasılat rekoru kırdı. Yeni Melek Sineması'nda 10 hafta oynadı. Beni arayıp 'dümbük' diye küfrederlerdi. Benim yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayat boyunca.''





''Eşim tam bir melek''

Bale öğretmeni Angel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, işletmecilik ve animasyon yaptığını söyledi.

76 yaşındaki efsane isim, ''3 kız babasıyım ben; Uzay, Güneş ve Dünya. Hepsine de üniversitede okuttum. O zamanın imkanlarıyla kaç kişi 3 çocuk üniversite okutabilmiş? İlk eşime saygım sonsuzdur. Şimdiki eşimle de 20 yıldır beraberiz. İsmi Angel, harbi bir melek kendisi... Bana çok ekstra biri. Üst düzey bir bale öğretmeni.'' dedi.