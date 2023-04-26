Yeşilçam'ın ustası Münir Özkul'un kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızıymış... Yeşilçam'ın unutulmazı Hababam Sınıfı filminde Mahmut Hoca karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Münir Özkul'un kızı da ünlü çıktı. Kendisi gibi oyuncu olan kızı meğer bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almış. İşte Münir Özkul'un kızı...

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı serisinden uyarlanan Hababam Sınıfı filmi, günümüzde aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Başrollerini Adile Naşit, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe ile paylaşan usta oyuncu Münir Özkul, o dönemlerde Mahmut Hoca karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam’ın ustası Münir Özkul, Bizim Aile, Mavi Boncuk, Neşeli Günler, Aile Şerefi gibi birçok yapımda rol aldı.

Oyunculuğuyla Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Münir Özkul, 5 Ocak 2018 yılında hayatını kaybetti.

Gönüllerde taht kuran usta oyuncu, 1968 – 1974 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan Suna Selen ile evli kaldı.

İkilinin 57 yaşındaki kızı da anne ve babası gibi oyuncu çıktı. Gören gözlerine inanamadı.

Münir Özkul'un biricik kızı meğer bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almış.

Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı çıktı!

Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul'un Suna Selen'den olan kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Ünlü oyuncu Güner Özkul, bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde 2012 yılında Yahudi Sarraf Rakel Hatun karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.

Münir Özküul ve Suna Selen’in kızı olan Güner Özkul, CNN Türk’te Afiş adlı programı sunmuş, birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Bir dönem modellik de yapan ünlü oyuncu Güner Özkul; Doktorlar, Muhteşem Yüzyıl, İki Yabancı, Zümrüt, Yağmur Zamanı gibi birçok yapımda yer aldı.