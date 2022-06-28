Petrol
113.24
2.04%
Euro
17.6189
0.53%
Dolar
16.65
0.75%
Altın
975.26
0.66%
Borsa
2548
0.75%
Bitcoin
352.845
-1.64%
BTXN Coin
7.03
-1.67%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın'ın en iyi 10 karesi

    Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın ölümünün ardından, gençliğindeki birbirinden yakışıklı kareleri gündeme getirildi.
    • 28.06.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın'ın en iyi 10 karesi

    Dün gece rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın, 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arkın'ın ölümü, gündeme bomba gibi düştü ve herkesi üzdü.

    Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya gelen ve asıl mesleği doktorluk olan Arkın, binlerce filme imza attı.

    1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Cüneyt Arkın, son olarak Kuruluş Osman'da yer aldı.

    Herkesin gönlünde taht kuran oyuncuyu gençliğinin en efsane fotoğraf kareleri ile anıyoruz...

    İŞTE O 10 KARE

    Yeşilçam ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ın en iyi 10 karesi #1

    Yeşilçam ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ın en iyi 10 karesi #2

    Yeşilçam ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ın en iyi 10 karesi #3

    Yeşilçam ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ın en iyi 10 karesi #4

    Yeşilçam ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ın en iyi 10 karesi #5

    Yeşilçam ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ın en iyi 10 karesi #6

    Yeşilçam ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ın en iyi 10 karesi #7

    Yeşilçam ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ın en iyi 10 karesi #8

    Yeşilçam ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ın en iyi 10 karesi #9

    Yeşilçam ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın ın en iyi 10 karesi #10


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Btcrobo

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi..
    Gündem

    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi..

    27 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    27 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Görüş Bildir