Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın'ın en iyi 10 karesi

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın ölümünün ardından, gençliğindeki birbirinden yakışıklı kareleri gündeme getirildi.

Dün gece rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın, 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arkın'ın ölümü, gündeme bomba gibi düştü ve herkesi üzdü.

Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya gelen ve asıl mesleği doktorluk olan Arkın, binlerce filme imza attı.

1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Cüneyt Arkın, son olarak Kuruluş Osman'da yer aldı.

Herkesin gönlünde taht kuran oyuncuyu gençliğinin en efsane fotoğraf kareleri ile anıyoruz...

İŞTE O 10 KARE