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    Yeşilçam'ın yıldızı Nil Ünal yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali içler acısı!

    Türk sinema tarihinin usta oyuncusu Kemal Sunal ile aynı filmde oynayan, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Nil Ünal uzun zaman sonra ortaya çıktı. Son halini gören tanıyamıyor...
    • 19.10.2022 - 12:20
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    Yeşilçam'ın yıldızı Nil Ünal yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali içler acısı!

    Usta oyuncu Nil Ünal, 1998 yapımı Sevimli Hırsız filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı.

    Şarkıcı Gökben'in ablası olan Nil Ünal, 1951 yılında İstanbul'da doğdu.

    Ünlü oyuncu 1987 yılında ‘Kocamın Karısı’ adlı sinema filmi için yaptığı görüşme sayesinde Müjdat Gezen ile tanıştı.

    1988 yılında senaryosunu Aydemir Akbaş'ın yazdığı, yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in yaptığı ‘Bir Kulum İşte’ filminde İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş ile birlikte oynadı.

    1990 yılında şarkıcılığa başladı. 8 sene solistlik yaptı. 2006 yılında yönetmenliğini Ümit Efekan'ın yaptığı ‘Hasret’ adlı dizide Nurcan karakterini canlandırdı.

    Nil Ünal, sevgilisi Dikran Tosun'u "Mücevherlerimi alıp sırra kadem bastı" diye Bodrum Savcılığı'na şikayet etmişti. Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

    Son hali içler acısı

    Ünlü oyuncu Nil Ünal, yıllar sonra televizyon programına katıldı. Son halini görenler inanamadı.

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