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    Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 9 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı! 'Enişte büyük seviyor'

    ayaller ve Hayatlar dizisinde rol alan Halil İbrahim Kurum ile Yeşim Ceren Bozoğlu aşk yaşamaya başladı. Kurum, daha önce de 56 yaşındaki meslektaşı Sema Keçik ile birlikte olmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 12:40
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    Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 9 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı! 'Enişte büyük seviyor'

    Kilo vermesiyle büyük bir değişim yaşayan Yeşim Ceren Bozoğlu, gönül meselesini de çözdü.

    Başrollerinde Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz, Halil İbrahim Kurum, Serkay Tütüncü ve Özge Özacar'ın kadrosunda yer aldığı Hayaller ve Hayatlar'ın setinden aşk çıktı.

    BeIN Connect'te yayınlanan dizide iki sevgiliyi oynayan Halil İbrahim Kurum ile Yeşim Ceren Bozoğlu, birlikteliğe başladı.

    Çiçeği burnunda aşıklar bir partiye el ele katıldı, fotoğraflarının çekilmesini istemedi.

    Çiftin arasındaki 9 yaş, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

    Yaşça büyük aşklar

    Bu zamana kadar Yeni Gelin, Benim Adım Melek, Kuzey Yıldızı, Oluversin Gari, Hayaller ve Hayatlar gibi başarılı projelerde rol alan Halil İbrahim Kurum, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin isimli dizide oynuyor.

    Halil İbrahim Kapar bir dönem Yeni Gelin dizisinde rol aldığı kendisinden 18 yaş büyük oyuncu Sema Keçik ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

    İkili, 1 yıl kadar beraberlik yaşamış, ardından ayrılmıştı.

    Yeşim Ceren Bozoğlu nun 9 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Enişte büyük seviyor #1

    Yeşim Ceren Bozoğlu nun 9 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Enişte büyük seviyor #2


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