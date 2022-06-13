Haberler

Medya Haberleri

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 9 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı! 'Enişte büyük seviyor'

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 9 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı! 'Enişte büyük seviyor'

ayaller ve Hayatlar dizisinde rol alan Halil İbrahim Kurum ile Yeşim Ceren Bozoğlu aşk yaşamaya başladı. Kurum, daha önce de 56 yaşındaki meslektaşı Sema Keçik ile birlikte olmuştu.