Eski manken Yeşim Erçetin, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Yeşim Erçetin'in hayatını merak ediyor. Peki Yeşim Erçetin kimdir, kaç yaşında, eski eşi kimdir?

Star TV'nin sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın bugünkü konuğu eski manken Yeşim Erçetin.

İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan Erçetin, açıklamalarıyla ve daha önce yaptığı evliliklerle sık sık gündeme gelen bir isim.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının izleyicileri, 'Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında, nereli? Yeşim Erçetin'in eski eşi Emre Matraş kimdir?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında, nereli? Yeşim Erçetin'in eski eşi Emre Matraş kimdir? İşte, Yeşim Erçetin'in hayatı hakkında bilgiler..

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yeşim Erçetin, 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başlamıştır.

HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV’de (Yeşim), MMC (1’den 3’e) adlı programların sunuculuğunu üstlenmiştir. Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yapmıştır.

Erçetin, 2000 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003 tarihinde boşanmıştır. İkilinin 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır.

2010 yılında Emre Matraş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu olmuştur. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşanmıştır.

EMRE MATRAŞ KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğan Emre Matraş’ın babası Matraş Deri’nin ortaklarından olan Necati Matraş, annesi Gülşem Matraş’tır.

Babasının ölümünden sonra miras hakkını 2012 yılında 12,5 milyon dolara bir iş adamına satan Emre Matraş, bu yüzden amcası ile miras davasına girmiştir.

Emre Matraş, 1994 yılında çıkardığı Yaz Aşkları albümü ile müzik piyasasına girmiş ve bu albümdeki “Çal Çal Oyna” adlı parçası ile hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Bu albümden iki sene sonra çıkardığı “Feryadım Göklere” adlı single ile aynı etkiyi gösteremeyince müzik hayatına veda etmiştir.

Emre Matraş, 1997 yılında Hale Keleş ile evlenmiş ve üç sene süren bu evliliğinden 'Esen' ve 'Esin' adında iki çocuğu olmuştur. İlk eşinden boşandıktan bir ay sonra 2010 Ağustos ayında Yeşim Erçetin ile evlenmiş ve bu evliliğinden ise Masal adında bir çocuğu olmuştur. İkili 5 senelik evliliklerini 2015 yılında noktalamıştır.