Yeşim Salkım acı haberi duyurdu! Babası Dursun Salkım...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım koronavirüse yenildi. Salkım, acı haberi sosyal medya hesabından, ''Sizin hiç babanız öldü mü?" sözleriyle duyurdu.

Sürekli aşı karşıtı söylemleri ile gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden babası Dursun Salkım'ın koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua etmelerini istemişti.

Salkım, ''Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak, yenecek biliyorum.'' ifadeleriyle babasının durumu hakkında bilgi vermişti.

Şarkıcı, sonrasında ''Babam daha iyi. Kovid bölümünde tedaviye tepki veriyor. Konuşmuyor ama inşallah iyi olacak. Arayan soranlara, geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ederiz.'' mesajını paylaşmıştı.

HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Dursun Salkım'dan kötü haber geldi.

Sosyal medya hesabından babasıyla beraber çekilen bir çocukluk fotoğrafını paylaşan Salkım, babası Dursun Salkım'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeşim Salkım, paylaşımına ''Sizin hiç babanız öldü mü? Cenette buluşalım babam. Dursun Salkım...'' notunu düştü.

Salkım'ın paylaşımına başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden taziye mesajları geldi.

PANDEMİYE İNANMIYORDU

Daha önce koronavirüs salgınına inanmadığın söyleyen Yeşim Salkım, ''Anlayın artık dünyada bir salgın yok. Bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet edeceğim, koca bir yalansınız.'' demişti.

Aşı karşıtı da olan Salkım sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, ''Ben ne bedenime, ne çocuğuma dokunulmasına izin vermeyeceğim. Bizim hayatımızdan çaldınız hepiniz bunun bir bedeli olacak.'' ifadelerini kullanmıştı.