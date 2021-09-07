Yeşim Salkım 'haberciliğe' adım attı: Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeşim Salkım 'haberciliğe' adım attı: Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Magazin gündeminde yaptığı çıkışlarla bilinen Yeşim Salkım, yeni bir program ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Haberci olmaya hazırlanan Salkım, haftada 4 gün program sunacak.

Şarkıcı ve oyuncu olan Yeşim Salkım, magazin gündeminde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiriyor.

Birçok olayı olduğu gibi anlatan ve sert çıkışlar yapan Salkım, yeni bir formatla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Haberciliğe adım atan Salkım, yeni programında gündeme dair konuları ele alacak.

Yeşim Salkım'ın programını merak eden ve izlemek isteyenler ise "Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

YEŞİM SALKIM İLE ŞEFFAF MASA HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni programı hakkında konuşan Salkım, “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’ demek için geliyorum.

Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, bugün itibarıyla seyircisi ile buluşmaya başlıyor.

TGRT Haber ile anlaşan şarkıcı, Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa isimli programı ile salıdan cumaya saat 22.30’da ekranlarda olacak.

Yeşim Salkım 'haberciliğe' adım attı VİDEO