Yetenek Sizsiniz Türkiye ne zaman başlıyor? Yetenek Sizsiniz Türkiye başvuru formu 2021

Acun Ilıcalı, Survivor 2021 finalinde Yetenek Sizsiniz Türkiye başvurularının devam ettiğini duyurdu. Peki Yetenek Sizsiniz Türkiye ne zaman başlıyor? İşte Yetenek Sizsiniz Türkiye başvuru formu 2021

TV8'in ilgiyle takip edilen efsane yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı, dün akşam Survivor 2021 final bölümünde, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması için başvuruların devam ettiğini duyurdu.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı'nın da jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı merak konusu oldu.

Peki Yetenek Sizsiniz Türkiye ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte Yetenek Sizsiniz Türkiye başvuru formu 2021..

YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İlginç yeteneklerin keşfedilmesini sağlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla daha önceleri Show TV, Star TV ve TV8 gibi ekranlarda yayımlanmış ve yayımlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı.

Fenomen yarışma programı, şimdi ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de yayımlanacak.

Acun Ilıcalı'nın Eser Yenenler ve Murat Boz'dan birinin olacağı jüri koltuğuna Özgü Namal'ı oturtmak istediği ancak Özgü Namal ile anlaşılamazsa, jüri koltuğuna Hülya Avşar'ın oturacağı iddia edildi. Öte yandan Yetenek Sizsiniz Türkiye'de Alp Kırşan'ın da yer alacağı belirtildi.

Yarışma başvuru aşamasında olduğu için jüri yeleri ve yarışmacıları henüz netleşmedi.



