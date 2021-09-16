Yiğit Özşener kimdir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Pietro karakteri...

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan ve beğeni toplayan Yiğit Özşener, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile geri dönüyor. Peki, Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener'in biyografisi...

Yapımını Es Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, bu akşam seyirci karşısında çıkacak.

TRT ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yer alırken, oyuncu kadrosu ise oldukça geniş.

En son Kırmızı Oda dizisinde boy gösteren Yiğit Özşener, verdiği aranın ardından Pietro karakteri ile seyirciyle buluşacak.

Özşener'in canlandıracağı Pietro karakterini izlemek için sabırsızlanan hayranları bir yandan, "Yiğit Özşener kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener'in biyografisi...

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

6 Nisan 1972 tarihinde Karşıyaka'da dünyaya gelen Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden mezun oldu. Özşener mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak, eğitimine devam etti.

1994 yılında ise Studio Oyuncuları Topluluğu’nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995 yılına gelindiğinde Gergedanlaşma adlı tiyatro oyunu ile ilk profesyonel oyunculuğuna adımını attı.

Özşener, Estağfurullah Yokuşu, Dudaktan Kalbe, Çalınan Ceset, Kaybedenler Kulübü, Güneşi Gördüm, Dedemin İnsanları gibi yapımlarda rol almıştır.

Yiğit Özşener, Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Yavuz karakterine hayat verdikten sonra geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda'da rol almıştır.

ÖDÜLLERİ

2003 Uluslararası Los Angeles Film Festivali – En İyi Film Ödülü –

Crude 2003 – Uluslararası Seattle Film Festivali – Özel Jüri Ödülü –

ROL ALDIĞI YAPIMLAR