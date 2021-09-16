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- Yiğit Özşener kimdir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Pietro karakteri...
Yiğit Özşener kimdir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Pietro karakteri...
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 17:36
Yapımını Es Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, bu akşam seyirci karşısında çıkacak.
TRT ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yer alırken, oyuncu kadrosu ise oldukça geniş.
En son Kırmızı Oda dizisinde boy gösteren Yiğit Özşener, verdiği aranın ardından Pietro karakteri ile seyirciyle buluşacak.
Özşener'in canlandıracağı Pietro karakterini izlemek için sabırsızlanan hayranları bir yandan, "Yiğit Özşener kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener'in biyografisi...
YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?
6 Nisan 1972 tarihinde Karşıyaka'da dünyaya gelen Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden mezun oldu. Özşener mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak, eğitimine devam etti.
1994 yılında ise Studio Oyuncuları Topluluğu’nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995 yılına gelindiğinde Gergedanlaşma adlı tiyatro oyunu ile ilk profesyonel oyunculuğuna adımını attı.
Özşener, Estağfurullah Yokuşu, Dudaktan Kalbe, Çalınan Ceset, Kaybedenler Kulübü, Güneşi Gördüm, Dedemin İnsanları gibi yapımlarda rol almıştır.
Yiğit Özşener, Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Yavuz karakterine hayat verdikten sonra geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda'da rol almıştır.
ÖDÜLLERİ
2003 Uluslararası Los Angeles Film Festivali – En İyi Film Ödülü –
Crude 2003 – Uluslararası Seattle Film Festivali – Özel Jüri Ödülü –
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- 2021- Kırmızı Oda
- 2020 – Ramo (Yavuz) (TV Dizisi)
- 2018 – Bozkır (Seyfi Tahroğlu) (TV Dizisi)
- 2017 – İşe Yarar Bir Şey (Yavuz) (Snema Flm)
- 2017 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Mete) (Sinema Filmi)
- 2016 – Ve Perde! (Sinema Filmi)
- 2016 – Cesur Ve Güzel (Rıza) (TV Dizisi)
- 2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (TV Dizisi)
- 2014 – İntikam 2. Sezon (Rüzgar Denzc) (TV Dizisi)
- 2013 – 2014 – Galip Derviş (Engin Seçim) (TV Dizisi)
- 2012 – Son (Selim Karan) (TV Dizisi)
- 2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (Ferhat) (TV Dizisi)
- 2011 – Dedemn İnsanları (İbrahim) (Sinema Filmi)
- 2011 – Aşk Tesadüfleri Sever (Burak) (Sinema Filmi)
- 2010 – Kaybedenler Kulübü (Mete) (Sinema Filmi)
- 2009 – Güneşi Gördüm (Yüzbaşı Caner) (Sinema Filmi)
- 2009 – 2010 – Ezel (Cengiz Atay) (TV Dizisi)
- 2009 – Evimde Uzaylı Var (Türkçe Seslendrme) (Sinema Filmi)
- 2008 – Last Looks (Yapımcı) (Sinema Filmi)
- 2008 – Kung Fu Panda (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
- 2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)
- 2007 – Prenses Lisis ve Karadamı Yeti (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
- 2007 – Kayıp (Ömer) (TV Filmi)
- 2007 – 2008 – Dudaktan Kalbe (Cemil Paşazade) (TV Dizisi)
- 2006 – Rüya Gibi (Cenk) (TV Dizisi)
- 2006 – Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (Yunus) (TV Filmi)
- 2006 – Beş Vakit (Yusuf) (Sinema Filmi)
- 2005 – Tombala (Cem) (TV Filmi)
- 2005 – Rüzgarlı Bahçe (Ozan) (TV Dizisi)
- 2004 – Çalınan Ceset (Yiğit) (TV Filmi)
- 2004 – Gece 11:45 (Okan) (Sinema Filmi)
- 2004 – Apartman (Mehmet) (Kısa Film)
- 2004 – 24 Saat (Komiser Yiğit Özşener) (TV Dizisi)
- 2003 – Prenses…Kankam ve Ben (Kısa Film)
- 2003 – Giz (Sinema Filmi) 2003 – Estağfurullah Yokuşu (Sadi) (TV Dizisi)
- 2003 – Fırsat (Sinema Filmi)
- 2002 – Zeybek Ateş (Gazateci Burak) (TV Dizisi)
- 2002 – Unutma Beni (TV Dizisi)
- 2002 – O Şimdi Asker (Ömer) (Sinema Filmi)
- 2001 – Yeşil Işık (Berk) (Sinema Filmi)
- 2001 – Karanlıkta Koşanlar (Mehmet) (TV Dizisi)
- 2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)
- 2000 – Herkes Kendi Evinde (Murat) (Sinema Filmi)