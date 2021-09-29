Yılan hikayesine dönen filmden ilk kareler geldi! 'Bergen' başlıyor...

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun rol aldığı Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un senaryosunu kaleme aldığı 'Bergen' filminin okuma provaları başladı.

Acıların Kadını Bergen'in hayat hikayesi beyaz perdeye taşınıyor.

Başrolde kimin olacağı uzun süre merak edilirken Serenay Sarıkaya ve Demet Evgar ihtimallerinin ardından, Farah Zeynep Abdullah ile anlaşıldı.

Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son verdiği eşi Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek.

Tilbe Saran’ın anne rolünü canlandıracağı filmde ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi değerli oyuncular yer alacak.

BERGEN PROVASINDAN İLK KARELER

2022'de vizyona girmesi beklenen filmin okuma provaları da başladı. Provalara dair paylaşılan ilk fotoğraflar seyircileri meraklandırdı.

İşte provalardan görüntüler...