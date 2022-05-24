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    Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı yıllar sonra ortaya çıktı! 'Şarap gibisin komiserim'

    Bir döneme damga vuran 'Yılan Hikayesi' dizisinde 'Başak' karakterine hayat veren Betül Şahin'in şimdiki hali merak edilirken, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 15:31
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    Yılan Hikayesi'nin Komiser Başak'ı yıllar sonra ortaya çıktı! 'Şarap gibisin komiserim'

    İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan Yılan Hikayesi dizisi, kısa sürede büyük beğeni topladı.

    Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın başrol oynadığı dizi, kült diziler listesine girdi.

    Yılan Hikayesi'nde Komiser Başak karakteriyle akıllara kazınan Betül Şahin, ardından oyunculuk kariyerine devam etti.

    Beyaz Gelincik, Serseri, Omuz Omuza, Beşik Kertmesi, Hırsız ve Marziye gibi projelerde rol alan Betül Şahin, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

    Güzelliğine güzellik kattı

    Başarılı performansı ve güzelliği ile adından söz ettiren Betül Şahin, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor.

    Şimdiki hali merak konusu olan Betül Şahin, sosyal medyada ortaya çıktı.

    Instagram hesabındaki pozlarıyla güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne seren Şahin, paylaşımlarıyla da büyük ilgi gördü.

    İşte 46 yaşındaki Betül Şahin'in son hali...

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    Yılan Hikayesi nin Komiser Başak ı yıllar sonra ortaya çıktı! Şarap gibisin komiserim #2

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    Yılan Hikayesi nin Komiser Başak ı yıllar sonra ortaya çıktı! Şarap gibisin komiserim #4

    Yılan Hikayesi nin Komiser Başak ı yıllar sonra ortaya çıktı! Şarap gibisin komiserim #5

    Yılan Hikayesi nin Komiser Başak ı yıllar sonra ortaya çıktı! Şarap gibisin komiserim #6

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