YILBAŞI AKŞAMI! 31 Aralık 2022 Cuma TV'de neler var?

YILBAŞI AKŞAMI! 31 Aralık 2022 Cuma TV'de neler var?

Yılın son günü ekranlarda birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor. Peki 31 Aralık'ta hangi kanalda ne var? İşte cuma akşamı yayın akışları...

2022 yılının son akşamında her bir kanal birbirinden renkli olacak.

31 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Yılbaşı akşamı hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 31 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...

31 Aralık TV yayın akışı 2022

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:30 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

15:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gece Gündüz (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 O Kız

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV yayın akışı

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Yerli Dizi Tekrar

15:45 Çöp Adam

18:45 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İbo Show

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

16:00 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benden Ne Olur? (Yerli Sinema)

22:30 Ata Demirer Gazinosu

TRT 1 yayın akışı

09:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

09:50 Hayallerinin Peşinde

10:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

16:20 Örümcek Adam Eve Dönüş (Yabancı Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Show TV yayın akışı

07:00 Güzel Günler

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yılbaşı Sürprizi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Yılbaşı Sürprizi

TV8 yayın akışı

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Sıfırıncı Gün

13:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

17:45 Konuşanlar Özel

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023