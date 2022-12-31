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- YILBAŞI AKŞAMI! 31 Aralık 2022 Cuma TV'de neler var?
YILBAŞI AKŞAMI! 31 Aralık 2022 Cuma TV'de neler var?
- Haber Merkezi
- 31.12.2022 - 08:54
2022 yılının son akşamında her bir kanal birbirinden renkli olacak.
31 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Yılbaşı akşamı hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 31 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...
31 Aralık TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:30 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
15:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gece Gündüz (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 O Kız
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV yayın akışı
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Çöp Adam
18:45 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benden Ne Olur? (Yerli Sinema)
22:30 Ata Demirer Gazinosu
TRT 1 yayın akışı
09:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
09:50 Hayallerinin Peşinde
10:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
16:20 Örümcek Adam Eve Dönüş (Yabancı Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Show TV yayın akışı
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yılbaşı Sürprizi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Yılbaşı Sürprizi
TV8 yayın akışı
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Sıfırıncı Gün
13:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
17:45 Konuşanlar Özel
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023