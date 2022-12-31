Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.400
0.58%
BTXN Coin
5.89
1.37%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    YILBAŞI AKŞAMI! 31 Aralık 2022 Cuma TV'de neler var?

    Yılın son günü ekranlarda birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor. Peki 31 Aralık'ta hangi kanalda ne var? İşte cuma akşamı yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YILBAŞI AKŞAMI! 31 Aralık 2022 Cuma TV'de neler var?

    2022 yılının son akşamında her bir kanal birbirinden renkli olacak.

    31 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Yılbaşı akşamı hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 31 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...

    31 Aralık TV yayın akışı 2022

    ATV yayın akışı

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Bir Küçük Gün Işığı
    13:30 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
    15:15 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Gece Gündüz (Yabancı Sinema)

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Küçük Ağa
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 O Kız
    16:15 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    Star TV yayın akışı

    08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
    09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
    10:00 Burcu İle Hafta Sonu
    11:45 En Güzel Bölüm
    12:00 Yerli Dizi Tekrar
    15:45 Çöp Adam
    18:45 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 İbo Show

     

    Fox TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Kapımdaki Dedektif
    12:30 Kamera Arkası
    13:00 İyilik
    16:00 Hayatımın Şansı
    19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Benden Ne Olur? (Yerli Sinema)
    22:30 Ata Demirer Gazinosu

    TRT 1 yayın akışı

    09:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    09:50 Hayallerinin Peşinde
    10:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
    16:20 Örümcek Adam Eve Dönüş (Yabancı Sinema)
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı

    Show TV yayın akışı

    07:00 Güzel Günler
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Yılbaşı Sürprizi
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:30 Yılbaşı Sürprizi

    TV8 yayın akışı

    07:30 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Sıfırıncı Gün
    13:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
    17:45 Konuşanlar Özel
    20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023


    Gereksiz spreylere para dökmeyin! Bu yöntemle burun tıkanıklığına 25 saniyede 'elveda' deyin!
    Sağlık

    Gereksiz spreylere para dökmeyin! Bu yöntemle burun tıkanıklığına 25 saniyede "elveda" deyin!

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya gidiyor
    Dünya

    İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya gidiyor

    Görüş Bildir