Yılbaşı molası: İşte yeni bölümü yayınlanmayacak diziler

2021 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, dizi setlerine de yılbaşı molası geldi. Dizileri takip edenler, hangilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. İşte o liste...

Yeni yılın yaklaşması ve son dönemde yeniden artmaya başlayan koronavirüs vakaları nedeni ile bir çok dizi yayın hayatına ara vermeye başladı.

Yeni bölümleri merakla beklenen Yargı, Teşkilat, Kırmızı Oda, Sadakatsiz, Camdaki Kız gibi iddialı yapımlar, 2022'in ilk haftasında ekranlarda olmayacak.

Yeni yılla birlikte Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak.

Takip ettiği dizilerin yayın günlerini araştıran izleyiciler, hangi diziler var hangileri yok merak ediyor.

İşte yeni yıl molası veren yapımlar...

YILBAŞI HAFTASI HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

Sevilen bazı dizi ve programlar, yılbaşı nedeniyle izleyici ile önümüzdeki hafta buluşamayacak. Ekrana gelmeyecek yapımlar ise şöyle: