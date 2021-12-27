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    Yılbaşı molası: İşte yeni bölümü yayınlanmayacak diziler

    2021 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, dizi setlerine de yılbaşı molası geldi. Dizileri takip edenler, hangilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. İşte o liste...
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 16:50
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    Yılbaşı molası: İşte yeni bölümü yayınlanmayacak diziler

    Yeni yılın yaklaşması ve son dönemde yeniden artmaya başlayan koronavirüs vakaları nedeni ile bir çok dizi yayın hayatına ara vermeye başladı.

    Yeni bölümleri merakla beklenen Yargı, Teşkilat, Kırmızı Oda, Sadakatsiz, Camdaki Kız gibi iddialı yapımlar, 2022'in ilk haftasında ekranlarda olmayacak.

    Yeni yılla birlikte Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak.

    Takip ettiği dizilerin yayın günlerini araştıran izleyiciler, hangi diziler var hangileri yok merak ediyor.

    İşte yeni yıl molası veren yapımlar...

    YILBAŞI HAFTASI HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

    Sevilen bazı dizi ve programlar, yılbaşı nedeniyle izleyici ile önümüzdeki hafta buluşamayacak. Ekrana gelmeyecek yapımlar ise şöyle:

    • TRT 1'in dizileri Kıbrıs Zafere Doğru, Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı ve Teşkilat,

    • Star TV'de ekrana gelen Kaderimin Oyunu,

    • Show TV'deki Üç Kuruş, Aziz, Güldür Güldür Show,

    • Kanal D'nin dizileri Sadakatsiz, Yargı, Camdaki Kız ve Arka Sokaklar,

    • ATV dizileri Bir Zamanlar Çukurova, Kuruluş Osman ve Destan,

    • Fox'un dizileri Elkızı, Aşk Mantık İntikam, Evlilik Hakkında Her Şey ve Yasak Elma

    • TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizileri yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

    Yılbaşı molası: İşte yeni bölümü yayınlanmayacak diziler #1

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