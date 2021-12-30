Yılbaşında İbo Show'a kimler geliyor? İşte 2022 Yılbaşı Özel konukları

İbo Show Yılbaşı Özel programı, yeni yıla tv başında girecekleri eğlendirmeye geliyor. Peki İbo Show yılbaşı konukları kimdir? İşte birbirinden ünlü isimler...

Ekranlara ara veren İbo Show, yılbaşı gecesi sürpriz konuklarıyla izleyicileriyle buluşuyor.

Yeni yıla evde girecek olanlar eğlence programları arasında gezinirken, İbo Show'a kimler konuk gelecek merak konusu oldu.

Kulakların pasını silecek bir İbo Show Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Cuma akşamı STAR TV'de ekranlarda olacak...

Peki İbo Show yılbaşı konukları kimler? İşte o isimler...

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

İbo Show'un konukları arasında oğlu İdo Tatlıses yer alıyor. İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak.

Özel programın diğer konukları ise Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, ve Şafak Sezer olacak.

Aynı zamanda Oryantal Didem’de bu çok özel gecede dans performansıyla renk katacak.