Yıldırım Türker kimdir? Sezen Aksu ile paylaşımına beğeni yağdı!

Yıldırım Türker ve Sezen Aksu'nun sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum gelirken, Yıldırım Türker kimdir merak edildi.

Sezen Aksu’nun asistanı Canan Çelikçi, Instagram hesabından sanatçının Yıldırım Türker’le olan fotoğrafını paylaştı.

Sezen Aksu'nun gerçek soyadı olan Yıldırım'a dikkat çeken Çelikçi yaptığı paylaşıma, "Yıldırımlar" notunu düştü. Fotoğraf binlerce yorum ve beğeni alırken, Yıldırım Türker'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Sezen Aksu'nun birçok şarkısında imzası olan Yıldırım Türker'in hayatına dair detaylar..

YILDIRIM TÜRKER KİMDİR?

24 Ağustos 1957 Ankara doğumlu olan Yıldırım Türker, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda dramaturg olarak çalışan Türker, Express ve Öküz dergilerinde köşe yazısı yazdı. 2007 yılında gerçekleşen Yirmi altıncı Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde 16 Türk filminin yarıştığı Ulusal Yarışması'nda jüri üyeliği yaptı.

Türker, Radikal Gazetesi'ndeki köşesinde ve gazetenin pazar eki Radikal İki'de yazılarına devam ettikten sonra, 13 Ağustos 2012 günü itibarıyla Radikal Gazetesi'nden, yazdığı bir yazı yayınlanmayınca, ayrılmıştır.

Sezen Aksu'ya verdiği şarkılar;

Kış Masalı

Yaz

Bitmemiş Tango

Kırık Vals

Sor Beni

Kayıp Şehir

Bahane

Ablam Aşktan Öldü

Acıtmışım Canını Sevdikçe

SENARYO

Berdel (1990)

Düş Gezginleri (1992)

Gece,

Melek ve Bizim Çocuklar (1993)

İki Genç Kız (2004) (diyaloglar)

Kayıp Şehir (2012-2013)

Delibal (2015)

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