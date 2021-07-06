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- Yıldırım Türker kimdir? Sezen Aksu ile paylaşımına beğeni yağdı!
Yıldırım Türker kimdir? Sezen Aksu ile paylaşımına beğeni yağdı!
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 15:23
- Güncelleme : 06.07.2021 - 15:29
Sezen Aksu’nun asistanı Canan Çelikçi, Instagram hesabından sanatçının Yıldırım Türker’le olan fotoğrafını paylaştı.
Sezen Aksu'nun gerçek soyadı olan Yıldırım'a dikkat çeken Çelikçi yaptığı paylaşıma, "Yıldırımlar" notunu düştü. Fotoğraf binlerce yorum ve beğeni alırken, Yıldırım Türker'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.
Sezen Aksu'nun birçok şarkısında imzası olan Yıldırım Türker'in hayatına dair detaylar..
YILDIRIM TÜRKER KİMDİR?
24 Ağustos 1957 Ankara doğumlu olan Yıldırım Türker, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü bitirdi.
İstanbul Şehir Tiyatroları'nda dramaturg olarak çalışan Türker, Express ve Öküz dergilerinde köşe yazısı yazdı. 2007 yılında gerçekleşen Yirmi altıncı Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde 16 Türk filminin yarıştığı Ulusal Yarışması'nda jüri üyeliği yaptı.
Türker, Radikal Gazetesi'ndeki köşesinde ve gazetenin pazar eki Radikal İki'de yazılarına devam ettikten sonra, 13 Ağustos 2012 günü itibarıyla Radikal Gazetesi'nden, yazdığı bir yazı yayınlanmayınca, ayrılmıştır.
Sezen Aksu'ya verdiği şarkılar;
- Kış Masalı
- Yaz
- Bitmemiş Tango
- Kırık Vals
- Sor Beni
- Kayıp Şehir
- Bahane
- Ablam Aşktan Öldü
- Acıtmışım Canını Sevdikçe
SENARYO
- Berdel (1990)
- Düş Gezginleri (1992)
- Gece,
- Melek ve Bizim Çocuklar (1993)
- İki Genç Kız (2004) (diyaloglar)
- Kayıp Şehir (2012-2013)
- Delibal (2015)
ÇEVİRİLER
- Sıkı Gözetim
- Jean Genet
- İnce Sızı
- Harold Pinter
- İyi Geceler Anne
- Marsha Norman Modigliani
- Dennis Mc'Intyre Vahşi Batı
- Sam Shepard Kadınlar Hamamı
- Nell Dunn Bir Yalan Çemberi
- Hugh Whitemere Yaz ve Duman
- Tennessee Williams Orkestra
- Fania Fenelon'un anılarından oyunlaştıran Arthur Miller