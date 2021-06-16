Yıldız Ayhan kimdir? TRT sanatçısı Yıldız Ayhan neden öldü, kaç yaşındaydı?

TRT’nin ünlü ses sanatçılarından Yıldız Ayhan hayatını kaybetti. Yıldız Ayhan'ın hayatı ve biyografisi vefat etmesinin ardından gündeme geldi. Peki Yıldız Ayhan kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Bir süre önce zatürre teşhisiyle tedaviye alınan iki çocuk annesi Yıldız Ayhan, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Halk müziğinin önemli isimlerinden 83 yaşındaki Yıldız Ayhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakın dostları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik." ifadesini kullandı.

Vefat etmesinin ardından Yıldız Ayhan'ın hayatı ve biyografisi gündeme geldi. Peki Yıldız Ayhan kimdir? İşte Yıldız Ayhan'ın biyografisi...

YILDIZ AYHAN KİMDİR?

1938 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yıldız Ayhan, 1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biridir.

1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçen Ayhan, 1999 yılında emekli oldu. Nurdan ve Özlem adında iki kızı ve dört torunu vardı.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, geçtiğimiz mayıs ayında önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı.

Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı. Ayhan, 15 Haziran günü vefat etti.